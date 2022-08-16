吴钊燮不敢多提佩洛西的原因

来源：香港《明报》

作者：季霆刚

8月9日，负责台湾外务的吴钊燮主持所谓“针对中国军事挑衅的回应”记者会。环顾整篇发言，由上到下没有提及大陆这场军演的来龙去脉；其五大发言重点中，竟只出现了这场台海危场的重点一次——美国众议院议长佩洛西。

早前大陆国台办发言人马晓光点名指出“（台湾驻美代表）萧美琴频繁散布谋独言论，卖力策动美方政界人士赴台……近期极力推动佩洛西窜台”。在9日的记者会上，吴钊燮没有太多着墨于佩洛西来台的缘由，也没有指出佩洛西是由何方邀约，只是重点向记者说明台湾方面没有因大陆军演而退缩，而且还大费周章“举例”证明所谓中国大陆“扩张”之说，最后他称“希望国际社会采取行动”。

台湾《中国时报》8月2日引述知情人士说法透露，美国白宫与军方曾劝阻佩洛西访台，民进党当局也暗地撤回对佩洛西的邀请，但引发佩洛西责难。按这篇报道，应是民进党企图撇清佩洛西访台的关系；二是说明了民进党无权决定美国外宾来访与否。

美方一意孤行 出卖台湾福祉

从拜登称军方认为佩洛西访台“不是好主意”，可见美国明显只从自身会否与中国大陆发生军事冲突来考量，而非“挺台”。从拜登的发言也可见，美国军方情资认为佩洛西访台将有军事风险，可能美军已侦测到大陆解放军大举调动至沿海各地，但拜登没有尽力阻止。

拜登和佩洛西虽然在美国媒体面前似是演了一场“不和”之戏，但实际上他们是明知此行将引发重大军事风险下，依然对行程原封不动硬闯台湾，是出卖台湾2300万人的福祉，置台湾人的生命安全于不顾。民进党无力阻止事态恶化，也同为出卖台湾。

对于由何方邀约、到底有否拒绝佩洛西来台，萧美琴只是故弄玄虚。她故意回避令人感觉无私显见私，使人感觉整场风波的始作俑者为萧美琴一人所致。吴钊燮在记者会上只提及“佩洛西”三字一次，相比本月初的热烈和隆重，可见此事箇中的曲折离奇和端倪。吴钊燮和萧美琴不敢多提佩洛西，似乎是不想触怒美方，不希望美方误认为台湾故意推卸责任，将“元凶”定调为美国，怪罪美方，而民进党则可顺势全身而退、毫无责任。

台似避免触怒华府 民进党可顺势而退

吴钊燮8月9日的这场记者会，是由“深绿”人士策动，本想由蔡英文亲自领军主持，但民进党深知台湾当下之时既不能迁怒于美国宾客，也不能高调得罪大陆，只能由吴钊燮这名被大陆国台办点名为“台独顽固分子”的人一力承担。对民进党当局而言，吴钊燮反正已经是等而下之、不甚讨好的人物，再承担多一分负面值，亦不为过。

萧美琴更表示，可能在佩洛西决定访台前，大陆就“预谋这次的大规模军演”，此话对也不对。最有可能是佩洛西于本年4月曾一度计划访台时，但她突然感染冠病病毒，因此原计划率团访问亚洲的行程生变而延后。大有可能是大陆在数月前已准备这场环台军演，并预料到佩洛西必将访台。问题就是到底是否萧美琴在得知大陆军方有异动，仍两度邀约佩洛西来台。

大陆军演揭露台湾三个问题

若能审时度势，便知此次大陆军演暴露出的几个问题。

第一，台军已经失去战意，在蒋公年代经常强调的“毋忘在莒”“枕戈待旦”随年日消失，黄埔军魂早已杳如黄鹤。台军既无法护台，也无力“负隅顽抗”。此次大陆军演首先有大陆导弹越过台岛落入台东面，台军有不察之嫌。另外解放军舰多次与台舰并航，据报最近距离仅百多米，险象环生。台舰刻意避免相碰，实际上是实力悬殊、军备参差，导致台军处处回避退让。

二是军演令美日“协防”“台湾有事即日本有事”幻灭。环台军演滴水不漏，而且解放军尚未动用南部战区之力，美日就已退避三舍、列根号航母隔岸观火，所谓“协防”只是海市蜃楼。

三是西方某些国家发出对台的“声援”叫得声嘶力竭后，来台访问的只是几名名不见经传的外国政要，如圣文森特和格林纳丁斯总理龚萨福。两岸外事、战事实际上胜负已分，台湾处境将更孤弱，只能度日如年。

佩洛西来台直接导致170多个国家发出“一中”和“反独”声明，对台湾在国际政治生态中是利还是害，不是显而易见？佩洛西来台不但令国际上反“台独”声势更为壮大，更使全球见证民进党执政下的无能无略、内外交困处境。这场风波宏观来看到底谁胜谁负，不是一目了然吗？