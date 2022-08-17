香港掐灭的疯狂基因在美国重生 SEC如何拆招？

来源：彭博社

作者：Kiuyan Wong、John Cheng

香港监管机构花了五年多时间试图整治的个股疯涨疯跌如今出现在了纽约市场。

过去几周两家鲜为人知的香港公司美国上市后股价飙升上百倍 ，连纽约这个全球金融之都的投资者也看得大惑不解。事实上，中国内地和香港的小公司在美上市后70%都出现过先暴涨后暴跌的情况，这已经引起美国最高证券监管机构的关注。证券交易委员会(SEC)主席Gary Gensler上周表示，该部门已经做好探究异常走势的准备。

对于香港市场的投资者来说，这种无法解释的大涨早已司空见惯。香港曾经是股票大幅波动的高发地，监管部门为此多次对“涉及IPO的失当行为”和“唱高散货骗局”提出警告，上市规则因而急剧收紧。

元宇证券的基金投资官Kakei Lam表示，情况看起来很像三、四年前香港市场的仙股，部分大股东试图抬高股价以吸引小投资者入货。

虽然长期以来去纽约上市的是像阿里巴巴这样的中国大企业，但现在该市场涌入了一些名不见经传的小公司，特别是来自香港的企业，他们希望借助赴美上市避过本土市场的监管障碍。前阵子暴涨的尚乘数科是在母公司尚乘集团的一家子公司上市申请被香港拒绝后才去美国IPO的。

美国的上市是基于披露制度，意味着无需获得上市许可。而香港实行的是许可制，自由裁量权相对更大。

香港监管机构对潜在发行人管理严格，如果承销商佣金和市盈率处于异常高位，或股票集中掌控在少数人手中，都会引来监管层的警告。联交所正在通过提高最低盈利门槛来收紧规定，同时要求股票需向公众发行，而不是只对特定群体非公开发行。交易所警告说，有问题的申请将面临更严格的审查。

尚乘数科和Magic Empire Global Ltd.这两只纽约市场近期波动较大的股票按照美国法律都符合“新兴成长类公司”的定义，上市时被允许放宽披露要求。根据SEC的规定，这类企业的信息披露不那么严格，只需要公布两年的财务报告，可豁免一次审计师认证。

尚乘数科和Magic Empire暂时没有置评。

绝望

主要研究小盘股的宏高证券驻香港投资经理Mike Leung表示，在香港申请上市会遇到没完没了的监管质询，所以小公司倾向于在美国上市，完成所有的咨询和审计工作会漫长到令人绝望，在本地上市遇到的监管障碍几乎是没办法克服的。

不过可以肯定的是，尚乘数科在美国的上市过程定然也经过了审查，尤其是在中美双边紧张局势加剧的情况下。

上周公布的数据显示，美国SEC再三敦促该公司进一步披露公司结构及来自中国政府的潜在影响。 SEC工作人员在6月22日的一封信中呼吁尚乘数科澄清中国政府是否有权限制其在中国内地或香港以外地区转移或使用现金的能力。

在6月3日的一封信中，SEC要求尚乘数科向投资者明确表示大股东AMTD Idea Group是否可能最早在2024年从纽交所退市。监管机构还敦促尚乘数科l披露在AMTD Idea Group和尚乘集团都具有投票权或控制权的个人。

SEC暂未回复置评请求。

Moses & Singer的合伙人，前SEC高级庭审律师Howard Fischer在谈到尚乘数科近期的波动时表示，“至少20年来，一直有人担心中国企业没有遵守和美国公司一样的披露和会计准则， 这次股价无端的大涨表明这种担忧可能会得到重视”。

声誉风险

对香港而言，本地公司的股价剧烈波动会给香港的声誉减分。过去一年来，香港作为金融中心的地位持续受到打击，原因包括北京对当地民主活动的打压以及新冠防疫措施。

亚洲公司治理协会香港和新加坡研究主管Jane Moir表示，“鉴于美中关系当前的发展轨迹以及双方似乎都不愿意在审计僵局中做出让步，这些因素对香港声誉的损害要更甚于网红股的异常波动”。

股价大起大落的公司通常股票集中在少数几个大股东手中，公众持股只有少量。AMTD Idea持有尚乘数科88.7％的股份，而Magic Empire的董事长和首席执行官合计持有该公司66%股份。

投资者表示，个股的极端波动可能迫使美国监管机构采取行动。

“这是个彻头彻尾的笑话，我预计美国监管机构会介入以保护金融市场的诚信，”卖空公司Blue Orca Capital LLC的创始人兼首席投资官Soren Aandahl表示。Blue Orca在此类股票中没有头寸，也无意进行交易。

不过，宏高证券的Leung认为，纽约可能对这类公司抱有更多希望。他说，美国监管机构不像香港的那么“家长式”。