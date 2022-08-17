蔡英文挺坚“赌很大” 阿扁也自叹弗如

来源：台湾《联合报》

联合报黑白集

林智坚抄袭案动摇“党本”，民进党对最高领导出现杂音。陈水扁意外送暖，大赞蔡英文是全党“最会选举”之人，“比我还会”；并称许她决策明快，让桃园止血。阿扁看似遥送定心丸，但他评价小英挺坚“赌很大”，倒是暗泄弦外之音。

阿扁谈及他在总统任内处理高雄议长贿选案，经党内合议，决定不硬拗护短，支持检调查贿不分蓝绿。他话锋一转，称总统率先挺坚“赌很大”，借古讽今，点破现在民进党是一言堂，护短不惜与社会主流价值对抗。

谈到“最会选举”，陈水扁当总统，还得向财团募款豢养派系；而蔡英文直接将国营事业等钱母金鸡分封，令派系伏地表忠。难怪阿扁强调“选对会是她在操盘欸”，表示甘拜下风；毕竟，阿扁遭遇过红衫军社会良心反扑，他说小英挺坚“赌很大”，半是提醒也半是讽刺。

蔡英文多会选举，阿扁亲身见证。小英争大位，与贪腐阿扁彻底切割；连任时碰到赖神争位，她便亲赴台南紧握扁妈双手。连任后，英系立马提案修会计法，推动国务机要费除罪化，其拉拢热劲超车主张特赦的赖清德。英系提案，新潮流排议程，两系竞逐权力交班，阿扁如愿“除罪”，便不好再站边赖神。

蔡英文已臻诸法皆空境界，无怪阿扁自叹弗如。骗徒惺惺相惜，见证民进党执政的堕落惯性。