中国测量船驶进斯国港口 印度如临大敌

来源：台湾《联合报》

中国解放军的航太远洋测量船“远望五号”16日停靠现由中国大陆公司管理的斯里兰卡南部港口汉班托塔，令美国和印度紧张戒备。印度施压无效，显示印度在这场国家及区域安全角力战居下风，更凸显中国大陆对斯里兰卡的影响力。

远望五号隶属解放军战略支援部队（SSF）的“中国卫星海上测控部”，远望号系列共有七艘船，远望五号由江南造船公司建造，全长222米、宽25.2米，2007年开始服役，是第三代监控船，有追踪卫星、火箭及洲际弹道导弹发射能力。

战略支援部队是解放军第五军种，涵盖太空、网络、电子、情报、通讯及心理作战任务。

华尔街日报报道，远望五号上月十三日从江苏省江阴市出发，航行东海朝斯里兰卡前进，原订11日抵达汉班托塔。因印度施压，斯里兰卡政府一度要求远望五号无限期延后靠港，13日却突然宣布批准靠港。

尽管斯国防部宣称远望五号只是停靠加油及补给，但印度并不相信。

汉班托塔位于斯里兰卡前总统拉贾帕克萨的家乡一带，拉贾帕克萨任内搞垮斯里兰卡财政，国家宣布破产，上月中旬他在民怨沸腾中逃出国并宣布辞职，但国家已陷入水深火热。

而且，斯里兰卡加入被部分专家形容为“债务陷阱外交”的一带一路计划，斥资14亿美元委托大陆公司建造汉班托塔港口，却无力偿债，只得把港口租给大陆公司长达99年，如同满清末年的租界一般。

汉班托塔是斯里兰卡第二大港，衔接东南亚、西亚及非洲航道，在印度洋具重要航运及战略地位。对于和中国大陆长年有边境领土争议的印度而言，落入北京之手的汉班托塔极可能作为军事用途，成为大陆在印度洋的据点，令印度腹背受敌。

科伦坡大学国际关系专家康道达赫瓦分析，远望五号靠港事件只是中印角力的最新例子：印度要凸显自己仍是自家后院的老大哥；北京则要展现这个港口的战略用途：“两国都在利用斯里兰卡的经济危机各取所需”。