肯尼亚大选结果 埋下新动荡伏线

来源：明报

东非大国肯尼亚总统大选爆发争议，暴力示威再现。选举委员会主席周一（15日）公布8月9日的选举结果，现任副总统鲁托以50.49%得票率，险胜五度参选总统、得票48.85%的前总理奥廷加。奥廷加阵营指控选举遭操纵，包括首都内罗毕在内的多地奥廷加支持者随即示威，掷石和烧车胎抗议选举不公；法新社报道指警方发射实弹阻吓。外界忧虑肯尼亚重现以往多届大选后引发的血腥冲突。

七人选委会四人拒认结果

在独立选举与选区划分委员会（IEBC）主席切布卡蒂（Wafula Chebukati）宣布鲁托（William Ruto）获胜前，IEBC副主席切雷拉（Juliana Cherera）及3名委员以点票过程“不透明”为由，拒绝接受选举结果，呼吁有关政党寻求法院解决争端。不过切布卡蒂坚称，尽管面对“恐吓和骚扰”，他还是按照国家法律履行了职责。55岁的鲁托其后发布和解信息，强调会致力与“所有领袖”合作，称“没有报复的空间”。一些分析家认为，选委会七名委员中有四人在公布前数分钟拒绝承认结果，可能出于政治动机，英国咨询公司Maplecroft的非洲分析师亨特（Benjamin Hunter）指出，该四名批评点票不透明的委员由已任两届、不可再连任的现总统肯雅塔（Uhuru Kenyatta）于去年任命，他们这次的举措可能来自奥廷加（Raila Odinga）阵营的政治干预。鲁托长期被视为肯雅塔的继承人，但两人其后闹翻，肯雅塔在这次选举中公开支持奥廷加。

警射实弹阻吓示威人群

自2002年以来，肯尼亚大选结果均出现争议，分析估计奥廷加很可能就这次结果诉诸最高法院，他的竞选拍档卡鲁阿（Martha Karua）周一在Twitter说：“这事还未完。”奥廷加落败的消息传到其根据地基苏木（Kisumu）后，奥廷加支持者上街抗议选举舞弊，他们掷石、焚烧车胎及筑起路障，26岁示威者奥多约说：“这并不自由和公平。我们被骗了。”警方发射催泪弹驱散人群。长期支持奥廷加的内罗毕两个贫民窟也爆发示威，民众掷石要求重选，法新社记者称，警方发射实弹阻吓。这次选举争议令人担心重演2007年及2017年大选后的血腥冲突，2007年奥廷加及其支持者不承认结果，最终引起骚乱导致1200人死；2017年选后骚乱也有100多人丧生。

现年77岁的反对派领袖奥廷加，2008年至2013年曾任总理，他之前四届都有参选总统，均失败而回。他和肯雅塔来自全国最富裕及具影响力的家族，两人的父亲分别为第一任副总统及总统。

年轻时曾当鸡贩、2013年起担任副总统至今的鲁托，长年描绘自己是穷人守护者，他将这次大选举形容为代表普通民众与主导肯尼亚政治数十年的肯雅塔和奥廷加“精英王朝”之战。获得来自全国最大部族基库尤人（Kikuyus）的肯雅塔力挺，奥廷加原预计能取得基库尤人的选票，但鲁托大打经济牌，成功获得大量基库尤人支持。分析指出，鲁托的民粹主义成功游说不满疲弱经济及肯雅塔与奥廷加结盟的基库尤族选民支持他。非洲多国领袖已祝贺鲁托当选，美国驻肯亚大使馆则呼吁各政党和平解决选举争端。

候选人可在7天内向最高法院提出挑战大选结果，最高法院有14天时间裁决，若宣布大选结果无效，就必须在60天内重选。