制裁台独名单的红蓝绿密码

来源：中时电子报

作者：苏泳霖

大陆国台办发言人宣布，将驻美代表萧美琴、国安会秘书长顾立雄、立法院副院长蔡其昌、民进党立院党团总召柯建铭、民进党副秘书长林飞帆及立委陈椒华、王定宇等人列入“台独顽固分子清单”并进行制裁，这是陆方继去年将苏贞昌、吴钊燮、游锡堃列入首轮清单后，第二次公开名单。陆方设置清单之目的本是切割“极少数”的台独人士，但这波动作紧随佩洛西访台、中共军演而来，且一口气端出七人，透露出北京对台策略新变化。

首先，被纳入名单的七名政治人物，大部分具立法委员职务，且参与了佩洛西访台的接待和会晤活动，但同场的国民党、民众党立委并未受到波及。此举说明，陆方锁定的所谓“顽固台独”仍以民进党、时代力量等绿营政党为主，虽然国民党、民众党多次表态支持美台关系升级，在一些议题上也不得不帮蔡政府背书，如参与立法院朝野立委“抗中”声明联署，但对岸显然能理解蓝白政党的处境。

同理，陆方在选择制裁台湾民主基金会的成员时，也仅点名执行长黄玉霖，并未扩大到有国民党籍立委参与的董事会，以及由学者组成的副执行长层级。换言之，大陆这一波打击“顽固台独”，仍然是在绿营和其他光谱阵营之间明确画出一道分割线。对应了大陆最近发表的《台湾白皮书》中，指责“民进党是和平统一必须清除的障碍”的相关表述。

不过，国台办发言人在新闻稿中说，“今天公布的台独顽固分子名单，不是清单的全部”，又要求台湾民众“自觉与台独分裂分子划清界线”，这既是一种提醒，也算是一种警告。别忘了，今年初陆媒曾批评国民党内存在所谓“暗独”，如果对照如今大陆官方不客气的表态，可以意识到之前的传言并非空穴来风。这恰好也折射出在野政党以各自管道与大陆保持沟通、维持互信的必要性。

另一个耐人寻味的讯号，是大陆制裁清单中列入了绿营立院党团总召柯建铭，这意味着红绿关系已经彻底覆水难收了。要知道，柯建铭在2013年曾在民进党内推动“冻结台独党纲”，当时国台办发言人肯定此举是民进党朝向正确方向的重要一步。更近的案例是，2020年5月蔡易余等民进党籍立委提删除《两岸人民关系条例》、《宪法增修条文前言》中“国家统一”的字眼，却被党团总召柯建铭拦下，要蔡易余自行撤案。

回顾上述历史，“乔王”柯建铭不单在民进党内曾经主张“不独”，甚至在两年前还挽留“统一”，怎么看都不像“顽固台独”，反倒是蔡易余才应该率先被列入制裁清单。可以推测，陆方或考量到“国安五法”修法、《反渗透法》立法等“抗中法案”都是由柯建铭协调主持完成，不会因为他过去温和言行而有所豁免。也就是说，红绿多年来试探性接触、沟通的努力，如今也“清零”了，真是令人唏嘘！

作者为智库研究员