北京公布“台独”顽固分子名单 为什么没有蔡英文、赖清德？

来源：香港01

作者：杭子牙

中共中央台办16日受权宣布对新一批“台独”顽固分子实施制裁，萧美琴、顾立雄、蔡其昌、柯建铭、林飞帆、陈椒华、王定宇等一批活跃在台湾政坛的台独人物被列入清单，制裁措施包括：禁止其本人及家属进入大陆和香港、澳门特别行政区，限制其关联机构与大陆有关组织、个人进行合作，绝不允许其关联企业和金主在大陆谋利，以及采取其它必要的惩戒措施，依法终身追责。

这七人，加上此前已经被列入制裁名单的苏贞昌、游锡堃、吴钊燮等三人，已经有十人“上榜”。

值得注意是，前后两批名单，都没有出现蔡英文和赖清德的名字，而这两人，一个是台湾总统，一个是副总统，尤其蔡英文，身为民进党主席兼台湾地区领导人，是民进党一切“台独”政策的拍板者，赖清德明确声称自己是“务实台独工作者”，而且还可能成为下任台湾总统，如果说顽固台独，他们肯定是最顽固的那种，为什么反而他们没有被列入“台独”顽固分子名单呢？

答案就在中国大陆官方在涉台《白皮书》中一直强调的“‘和平统一、一国两制’是中国解决台湾问题的基本方针，也是实现国家统一的最佳方式”这句话里。

从过去多年的直观感觉出发，多数大陆民众对解决台湾问题早就失去耐心，对民进党蔡英文等深绿势力更是早就彻底死心，“武统”绝对是最痛快、最利索的统一方式。

但是中央决策层仍以极大的政治耐心与智慧，从胸怀天下苍生黎民的高度，以对历史和两岸人民负责任的态度，仍希能通过和平方式完成国家统一。至少，“和平统一、一国两制”，仍是中国目前完成国家统一的首选方式。

武统虽然痛快，但是对两岸中国人来说却意味着内战重启，是兄弟阋于墙式的悲剧，若以战争方式完成统一，不仅台湾会被战火摧毁，中国大陆也必将在西方介入与制裁下付出极高统一成本。

所以，尽管在事实层面，蔡英文和赖清德是当前一切“台独”的策源，最有资格登上“台独”顽固分子榜单，但考虑到他们毕竟是台湾地区的正副领导人，是斗争的对象同时又是统战谈判的对象，在“两制台湾方案”尚未成行，“和统”仍然是优先选项情况下，将他们暂时放到清单之外，就不奇怪了。

当然，大陆的善意与耐心也是有底线的，有时间的底线，也有边界的底线。如果民进党政府一再拖延，拒不进行政治谈判，同时又勾连美日等外部势力，不断以切香肠方式推进台独，早晚有一天，大陆的善意与耐心是会被消耗尽的。

就像刚刚颁布的《台湾问题与新时代中国统一事业》白皮书所说，“我们不承诺放弃使用武力，保留采取一切必要措施的选项，针对的是外部势力干涉和极少数‘台独’分裂分子及其分裂活动，绝非针对台湾同胞，非和平方式将是不得已情况下做出的最后选择。如果‘台独’分裂势力或外部干涉势力挑衅逼迫，甚至突破红线，我们将不得不采取断然措施。”

所以，如果未来有一天蔡英文和赖清德登上了“台独”顽固分子名单，也没什么好奇怪的。只是那一天到来之时，就意味着“武统”要来了。