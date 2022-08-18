三大效应左右台湾选战 年底定胜负

来源：台湾《中国时报》

作者：朱真楷

九合一进入倒数百日，调兵遣将的热身赛宣告结束。以当前选情观之，全台整体县市长席次，蓝绿约呈六、四开，白军载浮载沉；以选战策略而论，绿军虽遭遇论文乱流，桃园从稳局变乱局，但重装师成功推进淡水河兵临台北城，蓝军若再不筹组特遣部队回防京城，最具指标的台北将再度被攻陷。

朱立伦曾喊出全台22县市要拿下六都过半、总数16席，若目标没变，随着下半场到来，国民党显然有必要调整作战策略。

以六都为例，在南二都部分，除非民进党爆发重大错误，否则确属稳操胜券；反过来说，民进党在新北、台中因遭遇国民党声势最强的两位百里侯，选情低迷堪称近年罕见。因此，六都中，北市及桃园才是蓝、绿、白的主战场。

对民进党而言，桃园的胜负原先只有两层主要意义，一是郑文灿能否顺利交棒、安全下庄累积大位能量；二是林智坚能否扩大英系结盟版图。然而，论文丑闻爆发，不仅让桃园从原先五五波就此摆荡，更让力排众议征召林智坚的蔡英文，面临桃园败选即跛脚的危机。

理论上，国民党在桃园应形势大好，但实际上“坚下鹏上”支持度虽有下坠，但张善政几乎文风不动，代表论文门虽让绿军受伤，但出走的票源并未让蓝营直接获利，国民党不该高估补血效果。尤其桃园既是蔡英文、郑文灿的生死关，未来必将动用一切资源逆袭，对比张善政仍在摸索空战技巧，蓝军实在谈不上有优势。

如此一来，北市就是重中之重的决胜点。从战略角度而论，民进党推出陈时中，累积逾两年的知名度，加上担任中央防疫指挥官期间掌握的资源分配权，在他投入选举后，丰沛的医界资源快速反馈成为银弹，登场短短1个月已产生震撼效果。

尤其，台北是挑战总统的试金石，在地方选举普遍不受重视的两岸外交，在这是难以回避。随着中国大陆军方展开军演，无论文攻武吓能震慑多少人，其造成的反感压力，相信已让蒋万安吓出一身冷汗。

下半场的选战号角已经响起，当对岸频频“助攻”绿军，蒋万安已变成父子骑驴，这支靠中国大陆军演打出的“抗中牌”，以及民进党论文门产生的外溢效应，甚至北市三脚督是否出现弃保效应，这三大效应，是否成为左右九合一选举最后结果的关键因素，就看这一百天内的变化。