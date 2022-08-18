解放军东海舰队传部署隐形潜艇，台湾如何以“古董级”潜艇相抗？

来源：美国之音

作者：薛小山

解放军上周在回应美国众议院议长佩洛西（Nancy Pelosi）访台之行的军事演习中大力开展反潜和对海突击行动。有美国媒体报道称，解放军的新型潜艇已经部署到直面台湾的东海舰队。相比之下, 台湾目前只有四艘潜艇，其中两艘是二战期间存留下来的“古董”。多位军事专家表示，台湾潜艇规模和作战能力都远远落后，需要联合盟友获取技术和人才，同时也要大力发展水雷、反舰导弹等不对称作战武器。

美国潜艇专家萨顿（H I Sutton）8月11日在“海军新闻”发文称，中国大陆海军最新的潜艇（西方分析人士大多称为039C型或039D 型）已于7月服役，“它所在的东海舰队（East Sea Fleet）直接面对台湾，负责该区域的作战行动”。

上述报道称，这艘隐形潜艇的部署地点距台湾仅约500公里，还与日本岛链相对。该新型潜艇代表了中国常规潜艇的技术最前沿。它最早于去年5月曝光，属于039A型元级潜艇的新变型，在武汉建造并航行到上海进行装配。

“在下水一年多之后，该艇就已经服役，这对于一种新型潜艇来说是非常快的。” 萨顿写道。

解放军新潜艇会如何威胁台湾安全？

外界猜测中国新潜艇的围壳内部可能装有新型垂直发射系统（VLS），但萨顿认为不太可能，“它与早期的‘元’级潜艇大小相同，这艘潜艇很可能携带与其他早期型号相同的鱼雷和‘鹰击-18’超音速反舰导弹。”

萨顿称，这一新潜艇具有独特的围壳设计，“它让人想起瑞典 A-26潜艇的设计，但绝不是照抄的复制品”——后者要等到2024年才下水。他还表示，解放军海军已有最大的“不依赖空气推进”（AIP）潜艇舰队，该潜艇还搭载有拖拽声呐系统，水下存活和探测能力大幅提升。

捷克智库国际关系协会（Association for International Affairs）关注台湾外交和安全政策的研究员廷米贺（Michal Thim）告诉美国之音，目前无法确认 039 型最新潜艇是否已经部署在台湾附近，因为潜艇部署和行动是任何海军中的秘中之秘，但台湾、日本和美国长期以来一直非常担心中国大陆海军（PLAN）潜艇舰队的扩张速度。

“中国大陆最近在台湾附近的海军演习中使用的所有潜艇都值得关注。由于其隐身性，潜艇非常适合进行封锁，或保护用于两栖攻击的水面舰艇，或在入侵时发射导弹，或用于对付前来援助台湾的盟国、伙伴国家和海军。”美国智库约克郡研究所 （Yorktown Institute）创始人、前美国海军部副次长塞思·克罗波西（Seth Cropsey）告诉美国之音，“能够隐身的潜艇是一个极其重要的武器平台。这事关台湾和整个第一岛链的安全。”

前台湾战争学院荣誉讲座廖宏祥（Holmes Liao）对美国之音表示，鉴于解放军战机侵入台湾领空和水面战舰在 12 海里领海附近构成的威胁，中国大陆潜艇很有可能在台湾海域附近活动，但台湾国防部很少公开这些活动。

美国第七舰队14日发表声明称，8月13日，美国海军唯一一艘前沿部署的罗纳德·里根号航空母舰（CVN 76）上的水兵在菲律宾海执行任务时，保持了该舰的战备状态和其搭载的第五舰载机联队的杀伤力。

廖宏祥表示，解放军新潜艇 039C/D 型据称非常安静，也会对美国海军的水面资产构成重大威胁。他举例说， 2005年瑞典哥特兰级潜艇（Gotland）对新服役的美国里根号航空母舰战斗群进行了一系列模拟攻击，哥特兰级潜艇在演习中多次发射（模拟）鱼雷，而美国反潜系统从未发现，“这表明先进的潜艇可以严重威胁有价值的水面战舰。”

廖宏祥指出，2021年，解放军出动战机961架次进入台湾防空识别区，其中 17% 是运-8反潜机的变体。鉴于其在台湾附近出现的频率异常高，美国海军、日本海上自卫队（JMSDF）或其他国家的潜艇可能会在台湾海域巡航。

“由于台湾的四艘老式潜艇已经过时并且不太可能保留太多战斗力，解放军也很可能一直在台湾附近与其潜艇部队进行反潜战。”

一半是二战老古董，台湾潜艇自造路漫漫

根据隶属美国国会的国会研究处今年3月发布的报告，中国一直在稳步推进其潜艇部队现代化，其潜艇通常装备有一种或多种武器：反舰巡航导弹、线导和尾流自导鱼雷和水雷。美国海军情报局（ONI）预计，中国的潜艇力量将从 2020 年的 66 艘增加到 2030 年的 76 艘。

台湾海军目前只有四艘常规潜艇，其中两艘茄比级“海豹号”（Hai Pao）和“海狮号”（Hai Shih）是二战时期开始服役的老式潜艇。另外两艘剑龙级潜舰“海龙”（Hai Lung）与“海虎号”（Hai Hu）设计于上世纪80年代从荷兰引进并经过与中国大陆的外交角力后加入台湾海军。

廷米贺指出，台湾在80年代获得的潜艇虽然经历了实质性升级，可以对入侵者造成伤害，但几乎没有威慑力；而中国大陆现在拥有的约 60艘常规潜艇可以用作加强海上封锁，攻击水面战舰，猎杀台湾潜艇。

据台湾媒体7月份报道，台湾自造潜艇计划（IDS）原型舰于2019年5月开工，消息人士透露装备筹获阶段已进入稳定期，船段组合作业将于今年9月开始，预计明年9月下水，最快甚至可望提前到6月，自制率约四成。

美国海军潜艇前声纳技术员史特恩（Richard W. Stirn）告诉美国之音，台湾的两艘剑龙级潜艇是世界上最古老的还在运行的潜艇, 甚至不确定能不能发射武器，“尽管我知道海龙级正在升级，配备更现代的桅杆和天线。我猜台湾的新型本土防御潜艇将在他国帮助下采用最新技术（非穿透式潜望镜、UHF 卫星通信、最新的 ESM电子支持系统等）。”

路透社去年11月披露称，中国大陆多次阻止其他国家参与此项目，不过美国丶英国等七个地方的厂商与专业人员秘密协助台湾打造自产先进柴电潜艇。

廷米贺介绍说，多年来，台湾在寻找和聘请境外专家方面颇具创意。美国迄今是提供潜艇专业知识的关键技术的主要合作伙伴，今后应该吸纳更多地方加入，比如能够制造优秀潜艇的日本可以有更深的参与。

廷米贺表示，自造潜艇计划（IDS）有其必要性，台湾、美国或日本的潜艇虽然无法阻止解放军入侵，但构成强大的威慑力量，“在海峡巡逻的潜艇使用背景声音作为掩护以保持持久性和危险性，可以将使关键的解放军运输船处于危险之中。”

他补充道，反潜战一直被认为是解放军海军的弱点，可能不具备最优质的装备和训练来发现和消灭台湾潜艇。相比之下，台湾潜艇将具有熟悉周围水域的优势，尤其是台湾海峡对于追踪潜艇非常困难，因为它充满背景噪音有助于潜艇无声地隐藏。

但廖宏祥认为，台湾自产潜艇的前景并不乐观，除了缺乏设计和制造经验外，这个雄心勃勃的计划还面临进度延误和成本超支等问题；而且潜艇部队保卫台湾的成本和有效性值得怀疑，潜艇作战还需要多年经验和操练，战斗力并非一蹴而就。

“解放军越过台湾海峡，必然会受到空中、海面和水下反潜力量的护航，这会降低台湾新建潜艇的效能。而且由于敌方的反潜力量，即使台湾的潜艇有机会发射几枚鱼雷攻击敌方，潜艇也必须立即躲藏起来；就算敌人不击沉他们，也几乎等同于撤出战场。”

廖宏祥解释说，“台湾的八艘潜艇，如果服役，将部署在八个区——每艘守卫一个区，原因是为了至少在训练台湾潜艇人员熟练识别声音信号之前，避免友军开火。当解放军海军穿越台湾海峡时，如果一艘台湾潜艇攻击一群解放军水面战舰，实质上是在执行自杀任务。为什么？因为潜艇一旦发动攻击，必然会向敌人暴露自己的位置。在那之后，要从敌人的反潜武器中逃脱火力几乎是不可能的。”

他建议说，从不对称作战的角度，台湾应该致力于发展性价比更高的其他武器。台湾和中国大陆的潜艇能力存在巨大差距，即使未来几年内新添八艘新潜艇也无法弥补这一鸿沟。

“为了侦查和消除水下敌对威胁，台湾国防部可以在台湾水域周围部署 SOSUS（声音监视系统）或 SURTASS LFA（监视拖曳阵列传感器系统和低频主动声呐系统）。两种系统都使用水听器阵列来监听水下声音，尤其是潜艇，并且可以精确定位入侵的坐标和深度。为了压制敌方潜艇，智能水雷和远程阿斯洛克反潜火箭（ASROC）比潜艇更便宜、更有效。”

克罗波西表示，如果日本每年将退役潜艇移送台湾，将极大助力于台湾自产潜艇。此外，发展航空母舰、反舰导弹（Anti-ship cruise missiles）等武器，以及日美台指挥官在危机爆发后的协同行动机制, 都对于台湾防御非常重要。

“佩洛西议长访问台湾和最近返回的两党国会代表团，表明了美国人民履行我们对台湾防御的承诺的意愿。台湾增加国防预算是一个积极的发展并且在自造潜艇计划(IDS)方面取得重大进步。”他说，“这些还不够，但是一个良好的基础。 如果那些希望看到台湾民主存活下来的民主国家能够共同努力，他们就会取得成功。”