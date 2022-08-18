中俄友好影响中东欧布局 专家：北京转为专注双边关系

来源：德国之声

作者：William Yang

在波罗的海三国相继退出中国—中东欧国家“16+1”合作机制后，爱沙尼亚外长称中国在俄乌战争中的立场是其中关键因素。中国在中东欧的布局将如何变化？专家认为，中国接下来可能尝试强化与该地区个别国家的双边关系。

继立陶宛去年退出“17+1”合作机制后，拉脱维亚与爱沙尼亚上周也相继宣布退出。爱沙尼亚外交部长雷因萨鲁（Urmas Reinsalu）上周六（8月13日）在接受彭博社访问时表示，中国拒绝谴责俄罗斯入侵乌克兰一事，在爱沙尼亚决定退出该合作机制的过程中发挥了关键作用。

他说：“这绝对是我们在做决定时考虑到的一个因素。在此之前，我们与一系列盟友进行了磋商。”

在立陶宛退出后，该机制变为“16+1”。一名熟悉爱沙尼亚决议过程的消息人士向彭博社透露，拉脱维亚与爱沙尼亚尝试说服其他中东欧成员国退出该组织，但目前游说情况并不成功。消息指出，目前仍有三至四个成员国考虑退出该机制，但由于这是一个政治决定，最终结果仍取决于那些国家的领导。

爱沙尼亚外长重申，该国不会因为退出“16+1”合作机制而失去任何利益。他向彭博社表示：“因此，这一步骤主要具有政治意义。这个机制还没有产生任何重要的实际产出，我们更愿意通过欧盟这个单一实体与中国建立关系。”

专家：未完全效仿立陶宛

虽然爱沙尼亚与拉脱维亚的决定看似有仿效波罗的海邻国立陶宛之意，但部分专家认为，这两个国家离开“16+1”合作机制的作法与立陶宛不同。

拉脱维亚里加史特拉丁希大学中国研究中心主任赛伦可娃（Una Berzina-Cerenkova）在接受德国之声访问时表示，虽然爱沙尼亚与拉脱维亚确实有把立陶宛作为一个榜样，但他们在离开该合作机制的形式上却与立陶宛不同。

她解释：“立陶宛离开该机制时，是以一种非常高姿态的方式离开的。反观，拉脱维亚与爱沙尼亚则是以一个更为低调的方式做相同的事，这种做法对国际社会传递的信息也不同。此外，立陶宛在退出该机制后，也顺势与台湾在内的印太地区民主地区强化关系，这也是造成中国大陆愤怒的主要原因。还有待观察的是，拉脱维亚与爱沙尼亚是否也会开始加强与台湾的互动，我个人的预测是，互动的程度不会到像立陶宛那样的程度。”

欧洲研究组织“中东欧中国观察者”（China Observers in Central and Eastern Europe）的负责人卡拉斯科娃（Ivana Karaskova）则认为，两个波罗的海国家的决定，显示了过去几年，“16+1”合作机制正在逐步瓦解。她告诉德国之声：“目前还有一些国家在考虑退出该机制。”

赛伦可娃补充道，过去几年，每当该机制召开会议时，有时只会有10至12个国家代表出席，而爱沙尼亚与拉脱维亚退出该机制的决定，其实早有迹可循。她说：“这两个国家逐渐降低出席会议的代表层级，也逐步降低它们出席会议的频率。再加上该机制可展现的实际成果太少，这都显示了该机制的功能已在衰退。”

而对其他正在考虑离开该机制的成员国而言，爱沙尼亚与拉脱维亚离开该机制的方式，也给了它们一些参考价值。赛伦可娃告诉德国之声，这些国家首先看到立陶宛以高调方式离开该机制，并与台湾建立更紧密的关系后所面臨的后果，拉脱维亚与爱沙尼亚则让他们看到，当国家采取较低调的方式脱离该机制时，又会面临什么样的后果。

她说：“拉脱维亚外交部发布的新闻稿，并未提到反对与中国的双边关系。该声明不是一份与中国分道扬镳的声明。若中国没有做出太大的反应，其他考虑退出该机制的国家或许会遵循拉脱维亚这种比较软性的方式来脱离该机制。”

中国在中东欧的影响力变化？

至于这两个国家退出“16+1”合作机制后是否会影响中国在该地区的发展，赛伦可娃认为，在该机制的多边主义形式中，北京其实一直都以不同的方式与成员国交流。她表示，北京与波罗的海三国的交流，一直都是象征性意义居多，并未真的建立深入交流，但与该合作机制内的其他部分成员国，北京则追求更深一层的双边关系。

她向德国之声表示：“与该合作机制在2013年与2014年的全盛时期相比，中国在冠病疫情期间搁置了该机制的发展，这也意味著中国对于相关的双边关系会进行调整。”

卡拉斯科娃则认为，中国接下来会回过头强化与中东欧国家的双边关系，尤其是行政当局对中国有好感的国家，如匈牙利与塞尔维亚，或是波兰与斯洛伐克等经济项目可能动摇的国家。然而，中国试图加强双边关系的努力，不会对捷克等行政当局对中国抱持怀疑态度的国家造成影响。

她说：“爱沙尼亚与拉脱维亚对‘16+1’合作机制抱持的态度是务实且基于基本价值观的。他们认为中国与俄罗斯一样，都在威胁小的邻国。我认为波罗的海国家接下来会优先考虑发展与台湾的关系，相关措施可能包含促进欧盟与台湾建立自由贸易协定。”

对此，赛伦可娃表示，爱沙尼亚与拉脱维亚选择退出“16+1”的时间点，刚好与几十年来台海情势最紧张的时刻重叠，她认为这两个国家希望透过退出合作机制之举，来表达它们不支持中国升高台海紧张程度的作法。她还认为：“接下来，台湾与这两个波罗的海的国家应该会有更多互动，双边接触应该会增加。不过，这两国应该不会在台湾议题上采取跟立陶宛一样的路线。”