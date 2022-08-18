台韩大不同：面对半导体产业的新兴风暴

来源：联合新闻网

作者：卢信昌

为能改变全球产业的主导势力和取得国际企业在海外利润的税收贡献，打从前总统奥巴马当政的晚期，美国行政部门对于全球最低税负制和在世界贸易组织（WTO）架构之下的国家经济主权，尤其在涉及对企业决策的充分放权和全球避税的监控，早已酝酿在权力收回的全面布局。

因此打着重振美国半导体产业的一系列规范与补贴方案出炉之际，受影响的半导体业者与相关国家或地区政府，不仅面临交出客户名单与晶片需求去化清单；一路更有来自欧盟、日本、印度、越南和巴西等地有样学样，要求台积电、三星代工业务去投资生产！

半导体公司一时之间在管理能量与调度决策，既要能带动上下游的生产链有一部分配合做迁徙；更要面对着在未来可能左手打右手，产能瞬间爆涨的严重后果。

就在8月上旬，一开始还只是大陆境内的半导体情势分析，传出现货IC价格崩盘传闻；一个星期刚过去，如今已成为主要金融机构的一致见解，就是半导体业行将面临惨烈的未来10年。上一次类似的状况发生，是在千禧年之前，因为电脑设备更换和网络商务而带动一股半导体的投资热；旋即因着1998年发生的东南亚金融危机跟其后的卢布危机，而带出加剧萎缩的生产需求。

于接见美国众议员五人访问团，小英总统在席间表述乐意支持半导体业的回流美国建厂；同一时间的三星企业，一方面是预告对下半年的市场不看好，又能透过韩国总统休假不便见客，和在佩洛西女士刚离境，即展开韩国外交部长的出访青岛。

两相比较之下，台积电只能以公关稿做澄清，未曾有过某立委所说的视讯通话，或在接待佩洛西女士的宴会上有谈到投资设厂的议题；至于韩国三星，则能乐观以对的公开，要在美国德州规划11个晶圆厂，总值约200亿美元（276亿新元）投资计划，以及希望获得德州州政府许可的各种租税优惠。

诚然台韩的“国力”有别，凡事自不能强求一致。只是爱护台湾跟行使主权，就应该优先尊重和维护有缴税的企业，于投资布局的决策自主权。