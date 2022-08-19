美议员访台 力挺民主或挑起战争

来源：联合报

作者：许历农

佩洛西扺台前，有位交往有三、四十年朋友突然问我：如果你是国防部长，对佩洛西抵台，你将有些什么措施？笔者军旅生涯四、五十年，当然知道；这必须综合诸多因素，分析比较，甚至经过幕僚会议，才能下定决心。朋友闲聊，随便谈谈，怎么说都可以。

不过，80多岁老太太，远渡重洋跑到亚洲，特别是突破诸多“红线”甚至甘冒各种风险进入台湾，所为何来？有人说、是为退休前出出风头，为“期中选举”造造声势，我以为若只是如此，何必冒那么多风险进入台湾，我觉得至少有以下几个目的：

首先，是否有鼓励台湾独立，分裂中国主权领土之嫌。中国大陆崛起后，已发展成仅次美国的大国。美国称霸世界多年，基于“修昔底德陷阱”心态，必竭尽诸多手段打压，过去对苏联如此、对日本如此，都非常成功，如今是否故技重施，从美国官员的诸多言论看，不能排除其可能性！

其次，美国是好战国家，据统计，自立国以来迄今仅16年没有战争；不过美国近些年发现代理人战争稳赚不赔，像乌俄战争，流的是乌克兰子弟的血，花的是乌克兰人民血汗凝聚的银子，坐收渔利的是身后的西方国家、特别是美国。

目前传出台湾或将步乌克兰的后尘，从络绎不绝来台的美国参众议员，包含佩洛西，你以为他们都是花自己银子来台的，我怀疑他们是来做“代理人战争培养”工作。

最后，当前世界各国的经济发展方式，其中以美国较特殊，其“军工复合体”发展让人侧目。谁都知道，军火制造商靠销售武器创汇，所以军火制造商，通常都会培养或攀附若干有政治欲望的“优秀”青年，俟适当机会、透过选举、进入国会或政府机关，对内游说对外煽动，制造战争诱因，开擘生财之道。络绎不绝来台参访的国会议员，有无这个动机，我始终抱着“怀疑”态度 ！

“国以民为本，民以食为天”。自古以来，治国之道，总是以经济发展为主轴，英国经济学家马丁雅克曾说“军事和政治实力都有赖于经济实力”，另一经济学者保罗肯尼迪在他所著的《大国的兴衰》里也曾说“一个国家行使和保持世界的领导能力，最后取决于组经济实力。”我们应该以坚定立场，以发展经济为治国主轴，心无旁骛的为经济建设而努力！

“战争”是破坏经济的元凶首恶，经济建设在战火中将瞬间化为灰烬，我们应该以坚定决心，抱定“不战”的原则，不为任何“煽动”“游说”动摇，从此不再有战争，保持永久的和平。民族之幸，全民之福！