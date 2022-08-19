以昨日之蔡英文 挑战今日之蔡英文

来源：台湾《工商时报》社论

上周末美国政府表示将公布“美台贸易谈判路径图”，进一步推动双边经贸关系，随后我经贸总谈判代表邓振中也指出，“台美21世纪贸易倡议”将于9月展开实质谈判，预期年底会有小范围的成果，本周四美国贸易代表署（USTR）更发布新闻稿表示：首轮谈判将在今年初秋举办。谈判之日已然不远。

台美贸易谈判要谈什么内容，能谈什么，不能谈什么，邓振中在6月初都已讲过了，能谈的就是贸易便捷化、农业、标准、“国营”事业、非市场政策等11个议题，无法谈的就是关税调降，因为拜登政府尚未获得国会授权。虽然谈判未触及关税减让，但对台湾产业、外贸、就业，甚至所得分配必然也会带来一定程度的影响。

经济学家巴特拉（Ravi Batra）曾指出，经济学家之所以没有看出自由贸易的危害，因为他们谈自由贸易时只关注生产力，而忘了所得的变化。巴特拉说的没错，自由贸易虽让业者出口加分，但天下没有白吃的午餐，我们也得开放市场让外商进来做生意，一来一往，让有能力出口者获得更大的舞台，而无力出口者却面临外商兵临城下，商机拱手让人的困境，如此一来就会造成贫富差距扩大，所得分配恶化的局面。

对于这一点，总统蔡英文知之甚详，她于2010年春天与时任总统马英九辩论两岸ECFA议题时曾多次强调：“这样的自由贸易协定将引发台湾有史以来最大的经济结构调整，以及最大的财富重新分配。”又说，这样的调整是最不利弱势产业、弱势团体、广大劳工、受薪阶级与农民。这一席论述有其道理，与巴特拉的看法可谓英雄所见略同。

然而，两岸自由贸易协定会面临这样的困境，台美自由贸易协定何独不然？但是从今年6月初行政院公布“台美21世纪贸易倡议”以来，只见行政院公布了11个议题，但从未深入阐释，迄今能明白台美到底要谈什么的，恐怕没有几人。在这种情况下，就算在公共政策网路参与平台征求公众意见，公众的论述能否聚焦，最后能否汇聚成谈判的筹码，不无疑问。

事实上，巴特拉忧心的问题，已在台湾出现，近年台湾贫富差距逐年扩大，主计总处日前公布“2021年家庭收支调查”发现，前20％高所得家庭的可支配所得是后20％的6.15倍，为10年来新高，与1991年的4.97倍的差距愈来愈大，这说明自由贸易确实会让富者愈富，穷者愈穷。循此，来日台湾与美国签署了自由贸易协定（FTA），随着所得、财富重分配，势必也会对台湾社会带来挑战，以美国国力之强，这个挑战不容小觑，就以这个燃眉之急的问题而言，政府有何因应之道？

犹记得2010年当年蔡英文挑战马英九两岸自由贸易协定时曾指出：“人民期待，政府在处理这样一个影响未来台湾深远的政策时，能具有民主社会应该有的透明化、跟公共参与的机会。”如今谈判的对象虽由大陆转向美国，这条法则自然也应该适用，然而两个半月以来，我们似乎没有看到政府在这个议题上有什么进一步的论述，与1990年代台湾为加入世界贸易组织（WTO）天天开新闻吹风会，对外说明相关议题及谈判进展，相去甚远。

所谓透明化、公共参与并不是把议题放在网络平台就够了，而是要不断与台湾人讲解沟通，试想当年加入WTO，若非国贸局天天解释“最惠国待遇”“国民待遇”“防卫措施”“关税配额”“关税化”等用语，遥远的专业用语是下不了凡间的，而当人人都不了解前方在谈些什么？和自己有什么关系？如何参与？如何形成共识？最后又如何获得在野党的支持？

美国贸易代表署（USTR）与台湾总谈判代表邓振中周四同时表示，“台美21世纪贸易倡议”的首轮谈判预计于今年秋天，大约9月举行，迄今还有些时间，我们盼望政府能把握这段期间，除了与企业、工商团体多沟通，也要花一些时间与那些可能受冲击最大的弱势产业、弱势团体、受薪阶级及农民更多交流，并多开新闻吹风会，如此汇聚台湾人意见上谈判桌所力争的台美FTA，才对台湾有益，倘这些应有的公共参与做得不彻底，日后纷争必多，如此就算签了，徒有虚名，又有什么意义？