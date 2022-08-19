韩专家：韩日关系难改善 同盟不可能

来源：中评社

作者：郭至君、崔银珍

随着尹锡悦政府上台后外交政策的改变，国际上很多声音在关注韩日关系甚至美日韩三边同盟的问题，对此，韩国国家安保战略研究院研究员朴炳光在中评社专访中指出，韩日关系复杂微妙，很难改善，同盟更是不可能。

朴炳光说，韩日关系可以描述为地理上很近不过心理上很远的关系。韩日之间已经累积了很多非常复杂的问题，包括历史问题、领土问题、慰安妇问题等等，不能一下子解决。他个人觉得，文在寅前政府和安倍前政府都利用了韩日之间的历史问题来强化自己国内的职权力量，所以导致两国矛盾更难解决。尹锡悦总统希望改善韩日关系，所以安倍死亡之后，韩国派了高级官员去参加他的葬礼，表示了我们的心意，这是尹锡悦希望能够实现韩日关系改善的初级阶段。不过为什么北约峰会上没有实现韩日首脑会谈？因为韩日关系非常微妙，非常复杂，两方之间没达成具体解决方案的时候，两国首脑会面的话，结果会更不好，所以首先需要的是实务性的接触先达成解决问题的方案和共识，然后再首脑会谈。

朴炳光表示，短期来看，安倍之死对韩日关系的改善不能乐观，因为大家都知道，安倍是非常强硬的保守派，他死亡之后如果马上就改善韩日关系的话，日本的国内情绪是不可能支持的，不过中长期来看，如果将来岸田文雄慢慢扩大自己的影响力，采取改善韩日关系的措施，两国关系还是有向好的希望的。

对于国际上一些声音担忧将来会形成美日韩军事同盟，朴炳光表示，美国方面是尽量希望强化韩美日三方军事同盟，不过严格地说，这三个国家不是三边同盟关系，韩日之间达成同盟关系的可能性几乎没有，韩国的一般老百姓是绝对不允许的。其实，三国现在推动的仅是韩美日三国的安全合作。