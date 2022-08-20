台海亟需重建安全护栏

来源：台湾《中国时报》社论

台湾安全再次陷入危机，这次危机跟以往不同，除了解放军实弹演习的当下有着安全风险，更严重的是出现了“新常态”，为日后更大的危机埋下隐患。

隔海分治 默契已然消失

经过解放军这次演习，海峡中线长期以来“隔海分治、事实管辖”的默契消失了，台海逐渐被“内海化”；两岸彼此互不否定的权宜性妥协随而被扬弃了，解放军未来随时可能在中线以东的台湾领海线内演习，为武力进犯创造条件与机会。两岸和平稳定的状态不无倾覆之虞。台湾安全出现危机，但护栏在哪裡？

蔡英文执政之后，压根儿不相信两岸保持和谐关系有助于台海和平的确保；民进党政府只相信美国强大的臂膀和有力的拳头。在这种思维之下，“亲美抗中”路线走到极致，致使与对岸维持相对和谐的政治基础从根动摇；蔡政府的基本路线被定位为“倚美谋独”，致使两岸、美中关系都陷入敌对螺旋不断升高的困境中。美国众议院议长佩洛西到访及其引发的解放军演习，已将两岸紧张关系推向高点，走向兵凶战危险境。

演习一结束，大陆国台办就发布《台湾问题与新时代中国统一事业》白皮书，着重强调不排除使用武力。他们应该会“感谢佩洛西同志”惠赐良机，让解放军可以大摇大摆地对台湾进行侵门踏户式军演，喜见台湾军方毫无阻却对策，美国航母与军舰也未积极介入平息纷争，反而在护卫佩洛西访台后驶离现场。大陆评估，演习的规模和力度远超出美军所能震慑范围，台海现状进一步向大陆倾斜，为日后兵戎相见打下坚实的进犯基础。

大陆媒体扬起加速统一进程的呼声，扬言“中国可以为了台湾问题而将其他一切置之度外”，甚至出现“胜利在望”的亢奋情绪。在他们看来，“北京首次以实力表明，她不仅有意愿，而且有能力维护其核心利益。”经过这次演习，大陆已重新定义台海“现状”，海峡中线彻底失去战略缓冲价值，解放军的导弹可随意穿越台湾上空，战机与军舰可直抵东岸水域，已经完成对台湾的实质性包围。

民进党政府对于遭受战略挤压束手无策，只是更把台湾命运托付于美国的防卫。问题是，美中对抗益趋激烈，台湾越是亲美抗中，北京企图收受台湾的紧迫感越强，以武逼统的力道也必然增强。另一方面，双方政情与民情的对峙日趋尖锐化，致使决策失去回旋空间，缓和的机会大为减缩，台湾所面临的兵凶战危风险随而快速升高。

常态军演 重新定义现状

民进党政府已经没有能力因应中国大陆崛起后的美中关系新情势，所言所行只会加重北京解决台湾问题的紧迫感，并且加大其以武促统的施压力度。一旦解放军武力犯台或者是以武逼统，美国是否会立即派兵驰援？能否即时改变解放军造成的新事实？台湾在攻防过程中是否沦为焦土？在在都是问题，看看俄乌战争，即可推想战争一旦爆发的情景。所以，倚靠美国及蔡英文所谓“理念相近”的国家出兵保护，绝非可靠的安全护栏。

两岸和平的根本保障就在于有着可以共同接受的政治谅解，并在这个基础上相互尊重，将彼此之间的矛盾模糊化，把潜在的冲突推向遥远的未来，以保和谐关系与和平局面。这样的护栏首先必须能对军事冲突防范于未然，使矛盾不致于尖锐化到兵戎相见的程度。

就此而言，“九二共识”的默契就是最好的护栏，可以在主权同一的共识下各自定义现实，彼此虽不满意但可和平共处，而不必撕破脸。于大陆而言，九二共识是两岸关系的定海神针；于台湾而言，就是安全护栏。蔡英文却把这个护栏拆了，将台湾推向兵凶战危的险境中，既不智又不仁。蔡英文既然说要开放建设性对话，又没有实际行动，且一再刺激对岸，两岸能有和平的愿景吗？