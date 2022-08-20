自卑的外交与自大的两岸政策

来源：台湾中时新闻网

作者：赵麟

美国众议院议长佩洛西日前访台，带来了北京商攻武吓与环台军演，继而北京发布《台湾问题与新时代中国统一事业》白皮书，进一步公开其逼统路径。可谓台湾开门揖“裴”，结果引“共”入室。

佩洛西访台效应，坊间大多认为对台有害无益。事先美国行政部门高层对该访问亦不表赞同，但台湾政府举棋不定，完全处于被动，任凭佩洛西个人好恶行事。结果大陆强烈反应并非意料之外。然后台湾政府高层与外交部门再“循例”高调谴责对岸，更在意料之中。

这一套连续剧码，这些年来不断上演，台湾人已经看得麻木。但是值得警惕的是，此事显示台湾的深层病灶：“自卑”的外交做法与“自大”的两岸政策！

民进党政府自认国际地位不如人，在对外举措上常以自卑悲情求取国际同情。其实外交逆境并非今日才有，早年台湾争气躋身“四小龙”时，因为国际情势被逼孤立，可谓非战之罪。即便如此，仍有外交部长因为断交请辞下台，以及民间慷慨捐输的团结敌忾景象。遑论两蒋时代更有“敢向美国说不”的前例。

民进党执政多年，前述有风骨与志气的例子荡然无存。尤其将其最擅长的“网军治国”模式，居然移植到专业与严肃的外交及两岸事务层面，沦为“网红化、小编化”的浅碟做法。例如：坐视网军羞辱世卫组织秘书长，事后甩锅不承认；拜登总统的狗死了，蔡英文亲自在推文中弔唁，却未听说接到拜登的回复。

可是遇到该发声之时，却又偃旗息鼓。佩洛西访台之前，全球跟着紧张，各国纷纷表态。身为主角的台湾，除了外交部嗫嚅“并无所悉”两句外不敢正式对外回应，连美国媒体CNN都觉得奇怪。

虽然台湾对该事宜保持低调，但是难得台湾变成国际瞩目中心，台湾仍可把握机会发声，酌予不卑不亢的回应。连这种外交基本功都不敢做的前提之下，佩洛西访台期间，台方接待之礼遇及层级却创亚洲各国中之最高。可是相对于韩国总统及外长“基于国家利益”托辞不见佩洛西，两国的外交身段高下立判。幸好佩洛西来台为晶片游说时，在总统午宴上被张忠谋回呛，总算挽回了一点台湾的起码尊严。

佩洛西离台后解放军对台军演之规模空前罕见，美方保卫台湾的方式却属守势。台湾政府除了高调谴责大陆外，未敢对台美“坚若磐石”关系的期许多置一词。再度验证了台湾外交当局的平日对外发言，擅长“谩骂中国…”与“感谢x国…”；碰到关键性议题时，却常常自宫话语权，毫无其夸言的独立自主性可言。

对照上述的“自卑外交”，台湾在两岸关系方面却是自大到不行。中国大陆确已成为台湾在国际间的首要威胁，可是由于双方实力悬殊、近在咫尺，台湾就必须深谋远虑、以智取胜，而不是意气之争。可是近年来民进党的对中政策已经毫无理想性；其成员竞相挑衅大陆、刺激反弹，希望藉之收割选票利益。甚至有时吃相难看，类似多年前某电视广告词“只要我喜欢，有什么不可以”！

基辛格在其新书《Leadership》中再次呼吁美国对付中俄方面“平衡”（Equilibrium）的重要，而台湾在应对美中两强方面，已严重失衡。上述自卑与自大的行为是缺乏自信下的浅碟反应。“拜习会”即将举行，在美国期中选举与中共二十大之后，美中关系势将回归竞合与沟通的常态，台湾近年来“附随”美国的种种失格举措，届时将何去何从？

前述广告词因为太具争议性，上架未久后旋遭下架。“这个政府”呢？民进党的自大与自卑举目皆是，缺乏的是民主政治上的“自重”与外交上的“自信”。

（作者为台湾清华大学副教授）



