当宏观投资遇上兵凶战危

来源：台湾中时新闻网

作者：叶家兴

上半年，在俄乌战争、货币紧缩的大环境下，各国股市纷纷进入熊市边缘。影响所及，著名的老虎环球管理公司（Tiger Global Management）避险基金上半年损失多达50.1%。然而专研国家兴衰“大周期”的桥水（Bridgewater）基金创办人瑞-达利欧（Ray Dalio），旗下主力避险基金却缔造了高达32%的回报率。

现年72岁的达利欧堪称是“宏观投资”的代表。他所出版的《原则》、《变化中的世界秩序》等书，不像是金融炒股的指南，反倒像是人类历史哲学的著作。桥水基金公司旗下管理的资产高达1500亿美元，无疑是全球首屈一指、动见观瞻的金融大家。而上半年他的基金高报酬，与他所提出的“帝国兴衰大周期”、“国家实力指数”、“两强冲突指标”等宏观视野，对理解当前诡谲难测的世界情势，以及相应的资产配置息息相关。

“江山代有才人出，各领风骚数百年。”在国际关系等政治学研究中，讨论帝国兴衰规律的研究并不少见，但达利欧却是以金融实战的专业角度，瞄准500年的大国起落。他的研究焦点在于决定大国国力内外部循环的三大周期：长期货币和债务、国家内部治理，以及外部冲突合作。《变化中的世界秩序》开宗明义指出，2008年的金融海啸令他注意到，不同时期的全球霸主作为世界主要储备货币的发行国，都是透过金融垄断地位延续影响力，然而同时也早已埋下步向衰落的种子。

在达利欧提出的“帝国兴衰大周期”六阶段中，美国正走到“财务状况恶化且冲突加剧”的第五阶段，可能进入“革命与内战”的最终阶段。虽然在“国家实力指数”中，美国仍然居于全球霸主地位，然而日益下衰的地位，正面临快速崛起的中国挑战。

为了抑制中国，美国自2018年开始发起关税贸易战、科技制裁战、金融资本战等攻势，然而几年下来成效有限。于是，文战进一步向武战升级。就如书中预言，制造台海危机及中美对峙升级等“不必要战争”的风险随时可能升高。历史显示，一个走下坡的帝国尤其容易出现此种风险，因为任何让步将被盟友视为失败。

8月初，透过美国第3号人物访台，台海紧张关系陡然加剧。达利欧在上周发文认为，事件后中美之间的对台角力升级，是典型的“开战之路”（classic path to war），如果最糟情形发生，双方引发的冲突将远超过俄乌战争的影响。达利欧以军事开支、媒体关注、民间情绪等变量计算出“两强冲突指标”，并引用统计上的标準差来计算中美冲突的相对程度。他发现当前读数显示为高出平均1.2个标准差，接近过去大战前各国冲突的高位。例如二战前美、日两国冲突指标高出平均0.6个标准差，美德两国冲突指标更高出平均2.2个标准差！

当然，统计未必代表事件会恶化，有时双方让步会使情况好转。例如古巴导弹危机时标准差读数达到0.9，但最后危机成功解决，未致酿成恶果。此外，美苏冷战高峰期间，冲突标准差读数最高曾达到1.9，而最终双方也避免了互相毁灭的核大战。

根据达利欧研究历史数据，由于资本趋避风险，一旦陷入热战，交战国的股市、债市、货币都受影响下跌，而中立国的金融市场则相对强势。交战国之中，战败国的市场表现更是远不如最终战胜国。

在大国博弈的诡谲世道中，达利欧和桥水基金是如何显著地超越竞争对手呢？答案是善用历史经验以做空。由于俄乌战争造成欧洲的能源危机，影响粮食稳定，两者都加剧了欧洲通膨，造成经济增长放缓。利用了欧洲市场的动荡，桥水基金做空欧元、欧股，在几个月内实现了可观的利润。而鉴于俄乌战争结束遥遥无期，高通膨持续，基本面加速恶化，欧洲股市、债市、货币的调整可能才刚开始，而不是即将结束。

至于台海危机的中美角力下一步如何演变？达利欧认为，理性人的期待是双方克制，和平解决分歧，避免冲突升温造成双输。不过，期待并非策略。在兵凶战危之际，宏观投资的布局正悄然展开。

（作者为香港中文大学金融系副教授）