只有创新才能解决消费疲劳的陷阱

来源：香港01

作者：汤文诗

日本国税局近日展开名为“饮酒万岁”（Sake Viva!）的竞赛活动，向全国20至39岁的年青人征求刺激日本产酒精饮品消费的创新推广及销售技巧。活动称由于长期性的人口减少及老化，再加上冠病疫情的影响，日本国内的酒类消费大受打击，影响了消费经济。由于日本有开始酒税，因此这亦将打击政府的税收，估计国税局希望藉推动有关活动改善税收。

彭博等外媒8月17日广泛报道有关活动，包括分析日本饮酒消费模式的变迁，以及为何该活动在日本国内引起不少反对。其实，饮酒消费是日本社会正在没落的习惯，推广复兴饮酒消费并没有将来，日本政府在这问题上花精力其实只是事倍功半。

日本饮酒消费渐渐没落

日本近现代以来在职场以至私人间都广泛存在着饮酒应酬的消费文化，也因此有了“饮交流”（nomunication）这个词汇。在昭和年间经济泡沫爆破之前，情况尤为明显，公司与个人时常举办酒会，推动了日本的酿酒业发展以及日本政府的库房收入。然而，随着经济泡沫爆破后，过往奢侈的豪饮文化不再，年轻一代也对于公司的应酬文化反感，饮酒消费便开始走向萎缩。

早在冠病爆发之前，日本国内的调查就已指出日本经常饮酒的人愈来愈少，而现实上政府所得到的酒税收入也在减少。以现时能翻查到最早的数据显示，1996年时酒税单独就录得19618.7亿日圆（下同），佔当时政府税收3.6%（尚未计算买卖酒类产生的消费税），但至2021年，酒税已下降至11,321亿，比起25年前下降了42.3%，占政府税收比例亦下降至1.7%。

依靠过度饮酒的消费模式不但不健康或易于引起罪行，而且日本人的生活习惯已在改变，“饮交流”和酒税的高光时刻不再，日本政府此时花力气去刺激饮酒文化以提高税收已不合时宜，最终只能一时地保护到既得利益者，对于提高政府税收的作用也很小。这也难怪日本国内对政府举办这活动多有批评。

以创新刺激新消费欲

消费的前提是需求，而需求由欲望与能力主宰。日本学者大前研提出过日本出现“低欲望社会”，人们对消费失去欲望，只需要在便利店花一餐500日圆便足够果腹，这令日本不论如何刺激消费也好像“打水漂”一样欠缺效果。日本的例子也带给我们啟示。在促进消费时，依靠固有的旧东西刺激消费不会有很大作用。现代社会生活急速改善，先进社会中大部分人的基本欲望已得到满足，他们对于过量而重复的消费自然失去兴趣。就好像在温饱也成问题的地区，饮酒可能是一种追求；但在温饱不再是问题的地方，饮不饮酒很可能只是个人兴趣。

近年随着国际争议扩大，加上疫情对国际交流的打击，促进本地消费渐渐成为刺激经济的主要方法，中央以至于香港政府近年都常常将扩大消费视为稳定经济发展的方式，例如派发消费券刺激消费。消费无疑是改善经济的根本方法，但要提升消费的同时，我们也要正视人们将对过量或重复消费失去欲望的问题。其长远后果更可能使人们失去竞争与劳动的意志，对经济将造成慢性却相当严重的打击。

要解决消费欲望的陷阱，不能只强调消费，而要令人们想消费，有了消费的冲动和意欲，才会拉动劳动和经济成长。而只有创新才能解决消费意欲的问题，愈具创新的产品就愈能激起人们新的需求。

就好像在智能电话出现之前，人们对于手提电话的需求局限于打电话，即使新的型号有改良，但需求的刺激渐渐减低。到智能手机面身之后，智能手机的需求便有爆发性增长。但近年智能手机的市场开始饱和，虽然迭代愈来愈密集，改良的内容却愈来愈少，终使智能手机市场陷于萎缩。只有发挥创意制造划时代性的产品需求，才能真正有效地刺激消费。