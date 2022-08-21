物价居高不下 美联储恐难手软

来源：联合新闻网

作者：林建山

7月27日，美联储如期升息75基点后，传出下次升息可能减码，美股大涨、美债殖利率和美元下跌；主要是市场对美联储未来决议做出乐观三预判：第一层升息放缓；第二层停止升息；第三层降息。

8月12日美国银行资金流向报告显示，投资人正投入股票和债券，深信通膨率有见顶迹象，一面倒押注美联储为避免经济陷衰退，很快就会结束高升息周期。但现实恐怕无法如此乐观。

六、七月间美国连续升息七五基点，政策利率直达2.25至2.50%区间，被视为暂不会导致经济升温或降温的中性水准。然则，七月通膨率时隔两年多首次出现环比下降，仍处远高于6%的危机水准；尤其美联储缩表行动展开后，政策利率将进入3%以上高位区间，对高通膨情势，反而产生推波助澜效应，升息抑通膨目标更难达成。

欧洲因能源供应不稳，出现全面性物价动摇；七月下旬后，俄罗斯天然气公司将通往德国的天然气供应量锐减八成，使德国大型化工企业陷入运营窘困。

欧盟统计局资料显示，能源通膨率自1997年来，今年直冲最高水准；而欧美家庭也面临能源飙涨、物价上涨的民生压力；然则，政府为遏制通膨加快升息，促使本已逆风的经济过度降温，甚至严重滞胀。

美联储公布七月会议纪要显示的“并非相当鸽派”，其中反复强调的是：“不要低估了美联储控制通膨的决心，因为超高通膨变得根深蒂固的可能性越来越大，将是更为危险的重大风险”。

美联储承认经济当前成长势头疲软，下半年或将恢复成长但成长率却远在趋势值下方；原本看重的总体劳动力市场资料无法反映经济真实状况；美联储强调必须体现紧缩承诺，并重申继续升息缩表，以遏制超高通膨，直到通膨明显回落。至于“存在过度升息风险”须放缓，仍无明确讯息。

将卸任的芝加哥美联储主席Charles Evans认为：美联储会持续升息到明年，直到确保通膨回落到2%；越来越多基金经理与市场投资人则认为，后年全球主要央行才会全面转向降息。

所以，国际投资市场已渐倾向认为，美联储九月仍会持续升息75基点，甚至不排除师法“伏克尔时刻”的一次升息100基点。

作者是环球经济社社长

