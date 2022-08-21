来源：台湾《联合报》

联合报黑白集

立院国民党团揭露卫福部冠病疫苗采购报告竟列为“绝对机密”，和蔡英文升等论文一样封存30年。从升等论文到疫苗采购，蔡政府都能假国安之名绝密封存，玩法弄权编织出“教育布”和“卫福布”，真不知是为掩盖什么腥臭？

民进党政府最爱强调公开透明，但见不得人就黑箱封存。陈水扁任内曾把国务机要费案单据核定为绝对机密，后经马政府解密，不但完全无损国安，反而扫除司法审理障碍，证明扁家贪腐才是天下皆知的机密。

依法，核定机密须与国安相关，且限缩在必要的最小范围内，更不得为隐瞒违法或行政疏失、限制或妨碍公平竞争而列机密。疫苗研发或与国安有关，但采购合约显然与政府是否涉及隐瞒违法、疏失或妨碍公平竞争更为相关。

陈水扁封存单据，蔡英文封存论文，陈时中也封存疫苗采购。但陈水扁是个人玩法，蔡政府以跨层级的“类共犯结构”玩弄机密，比扁更胆大妄为；由于非战时绝对机密只能由总统、阁揆或经其授权的部会首长核定，从蔡英文、苏贞昌到陈时中都难脱其责。

扁案已经告诉人民：多少罪恶假机密之名以行。若不想等三十年才掀开“卫福布”看是否掩盖了什么罪恶，就只能靠人民的力量，让政党再次轮替。但台北市民要先担心，陈时中的黑布来了？