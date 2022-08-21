台人东南亚卖猪仔 港应警惕深层问题

来源：明报

明报社评

近期港人和台湾人被骗到东南亚国家柬埔寨、缅甸、泰国等地“卖猪仔”的新闻，引起广泛关注。至昨日，本港累计有28宗求助个案，其中14人已确认安全，10人已返港，其余14人亦已确定下落。大部分个案疑犯，均透过网上软件或社交媒体与事主联系，暂未发现诈骗集团在港有代理人。保安局正透过与外交部、驻外使领馆及国际刑警组织协调，加紧营救。而检视台湾的相关案件，则与香港有较大不同，反映出台湾社会在经济、法治、政治等多个领域的深层次问题，发人深思之余，亦足以令香港社会警惕。

贫富悬殊青年失业多

诈骗多轻判形成产业

从规模上看，从台湾传媒报道的岛内有数千人被骗到东南亚当“猪仔”，可见情形较香港严重得多。据台湾外交部数字，今年1至6月有逾6400人前往柬埔寨，情况反常。从6月21日至8月10日，接获222人投诉在当地被限制人身自由，其中仅51人返台。在缅甸，4月13日至8月5日有40人报告落入骗局，仅7人返台。现在，估计还有数千名台湾人在东南亚失联。

舆论认为，台湾之所以如此多人受骗，与岛内近年贫富差距恶化、疫情下经济低迷、失业严重等结构性因素有关。人均GDP逾3万美元的台湾人，要去人均GDP不足2000美元的柬埔寨寻找就业机会，实属荒唐讽刺。事实上，台湾的“20等分位贫富差距”由2011年的75倍，上升到2020年的149倍。疫情下一些服务行业受打击更大，今年6月份15岁至29岁青年失业率为8.3%，是整体失业率的两倍多。因此，面对高薪诱惑的虚假广告，不少年轻人就趋之若鹜。

根据报道，台湾不少被骗者明知道是去参与电讯诈骗的工作，却抱着赚快钱的心态前往。台湾人在海外从事电骗，并非新事。主因是台湾法院对诈骗犯刑罚太轻，集团首领很多时只判监不到一年，协助取款、收集身份证、电话联络的“车手”，不少更无罪获释，致使诈骗犯重犯率高达九成。

10年前因境外电骗集团诈骗内地民众活动猖獗，大陆警方曾经与多国展开合作，摧毁多个境外诈骗集团。根据两岸警方当年达成的“共同打击诈骗犯罪协议”，从2009到2016年，大陆向台湾遣送了6000多名台籍诈骗疑犯，但其中在台湾被判有罪者不超过500人。而大陆对于诈骗犯的刑罚，最重可判终身监禁乃至死刑，因此，2016年4月，大陆警方从非洲肯尼亚将数十名台湾电骗疑犯押返大陆，还曾引发台方抗议，指摘“侵犯人权”，引发两岸关系一场风波。

这种轻纵和包容，令电骗在台湾形成完整产业链，从业者据称至少逾20万。虽然在东南亚的电骗集团来自海峡两岸，但台湾的受害者主要受台湾黑帮的诱拐。黑帮以高薪征才广告诱骗应征者出境，然后要求他们广拉亲友入伙，手法类似“庞氏骗局”，这次回台的“被害人”中，有人当初已知去东南亚就是从事诈骗，甚至已成为犯罪集团骨干，再回过头来协助诱骗岛内新人加入，形成台湾人害台湾人的循环。

南向政策虚假幻象

港应强化防骗教育

当电信诈骗赚钱愈来愈难时，一些电骗集团转做绑票、摘取器官的勾当，那些以为只要打电话就能赚高薪的台湾员工，想不到自己也成了落手的对象。据报道，很多台湾受骗者在东南亚遭殴打、虐待、性侵等非人折磨，甚至被摘取器官，情节令人发指。

台湾人被“卖猪仔”的悲剧，证明民进党当局的“南向政策”营造的台湾与亚细安关系突破，只是虚假幻象。台湾与柬埔寨、缅甸、泰国均无邦交，对于台湾人在当地的悲惨遭遇，除民间组织营救外，民进党当局并无良策。于是，一方面淡化事件规模，声称求助者只有120多人，另一方面派警员，到机场登机柜位举牌警示“出国打工陷阱多”，被传为笑谈。

反而是中国驻当地使领馆，多番向当地政府施压，督促当地军警采取行动。事实上，正是在中方介入后，柬埔寨方面近期抽调军警力量查办西哈努克港（西港）人蛇案，于是当地犯罪集团才急于将“猪仔”转移到缅泰边境地区，其间禁止他们对外联络，才导致近期很多受害者与家人一度“失联”，引爆事件。

泰缅老交界的金三角地区，因涉及毒品种植、军阀割据而臭名昭著，但并未影响港人多年来到泰国、越南、柬埔寨等东南亚国家旅游、设厂。对于当地的港人骗案，不宜污名化特定国家。特区政府应做的是，加强与外交部及驻外使领馆的合作协调，增加对受害者及其家人的支援，特别是在受害人紧急返港的检疫安排方面，做出灵活适切的安排。同时需汲取台湾的教训，要从源头上截断诈骗集团的人力资源，最根本是做好自己的事，即提升香港经济竞争力，降低社会贫富悬殊，加大疫情下受打击行业援助以及青年就业辅导的力度，还要加强防骗教育警示，引导青少年的世界观、价值观教育，让“君子爱财，取之有道”和“便宜莫贪”的观念真正深入人心。