岸田的注意力不在台海 在党内政治

来源：明报

作者：张望

本次台海危机中，岸田政府的表现似乎令北京失望。

8月4日，东京谴责中国导弹落在日本专属经济区（EEZ），并加入七国集团（G7）指摘中国军演的声明，令中方取消了原定在金边举行的中日外长会晤。我们应该如何理解岸田这种在中方眼中难以接受的外交姿态呢？

中国国内评论普遍认为，本次日本是借台海紧张局势修宪扩军，遏制中国。然而，修宪是安倍的政治愿景。安倍已逝，岸田崛起，更关注国内经济和疫情议题，并没有修改宪法的紧迫性。解读岸田外交走向，必须从微观层面仔细分析日本内部氛围，不断重复套用“借机修宪扩军”或“军事大国化”的宏大叙事框架，是思考上的懒惰。

忙于重组决策团队

从日本内部的政治脉络（political context）来看，岸田文雄目前的注意力不在台海，而在党内政治。笔者留意到，日本国内对本次台海危机的爆发反应迟钝。7月底，当中美两国媒体和专家热议佩洛西访台后可能造成的严重后果时，日本国内舆论却只关注两件事：一是第七波冠病疫情扩大；二是反对安倍国葬和自民党与统一教派之间千丝万缕的见不得光的关系。代入岸田的位置，安倍遇刺的余波正意外冲击执政团队，内阁支持率从63%暴降到51%左右（共同社8月数据），下降了将近12个百分点。因此，集中精力处理急速下降的民望并摆平安倍死后党内各个力量（尤其是安倍派），成为岸田的当务之急。

在这样一个决策团队过渡期的背景下，岸田在本次台海危机期间的对外决策的实情是：战略协调不足， 缺乏精准回应力。如今日本的国内问题堆积如山，岸田显然尚未有时间深思熟虑对台危机管理，导致对华政策摇摆不定，缺乏分寸感。这表现在：一方面，岸田派遣外相林芳正和中国外长会面，意图改善低迷的中日关系，并为邦交正常化50周年纪念铺路。但另一方面，日本又加入西方G7集团谴责中国的军演，要求中国停止军事演习。据日本外交圈消息称：本次岸田尤为关注导弹跌入日本专属经济区，觉得不得不反应以回应国内民意，但同时又极力避免就这一问题高调向日本媒体发话，以防止事态恶化，首相官邸处于两难境地。

改组内阁注重平衡 安倍派势微

8月5日，岸田发动政治奇袭，宣布将在10日改组内阁，就是为了摆脱目前的困局。根据过去惯例，日本首相的内阁改组通常在9月中实施，8月长假前夕的政权改组令自民党国会议员和官僚们怨声载道。改组后，日本国内对本次新内阁的整体印象是：四平八稳，属“安定平衡型”布局，吸纳了大量“政策通”资深议员入阁，能够马上投入政府实务工作。正如外界预料，大肆指摘中方军演的安倍晋三的弟弟岸信夫（现任防卫大臣）被撤换，由无派阀背景且熟悉防卫事务的滨田靖一接任。据日本政治记者圈透露：岸田选择滨田靖一的理由有二：一是他较为熟悉防卫问题，有利与即将到来的年末防卫三份纲领性文件的修改工作。二是滨田和无派阀的野田圣子较近，有利于党内团结。至于安倍的亲信高市早苗，则从政调会长调任至经济安保大臣。据称，过去一年高市和茂木干事长不和，但为了显示对安倍派的尊重且又是女性政治家，于是被岸田拉入内阁接替二阶派的小林鹰之。

通过迅速改组内阁，岸田政权内的主流“岸田，麻生，茂木”核心（Aso, Kishida, Motegi, AKM联盟）达到11人，而安倍派只有4人，保证了以AKM联盟（宏池会系统）为主轴的“保守本流”势力回朝主导政权。观察中日关系的未来走势，显然需要耐心等到岸田的新决策团队进入运作后才能看出端倪。

作者是日本早稻田大学国际教养学部准教授

