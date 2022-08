“两极化”的美国政治发展

来源:台湾《工商时报》

工商社论

美国前总统特朗普,位于佛罗里达州的住宅海湖庄园,在8月8日被联邦调查局(FBI)的探员搜索,时间长达8小时,并带走27箱文件(11箱是机密文件)。虽然特朗普当时人在纽约市,但这仍是美国建国将近250年以来,第一次有卸任总统的住宅,被司法部进行搜索,具有宪政和法律层次上的意义,且已造成政治对立与社会分裂的重大影响。

在宪政层次上,由司法部长签署下令,发动搜索特朗普前总统在佛罗里达州的住宅,特朗普在推特发文,强力谴责。由于拜登总统在第一时间表示,自己不知道搜索的事情,再加上特朗普卸任前,涉嫌将“核子(武)文件”(nuclear documents)及其他机密资料携带回家,史无前例的搜索,已经是宪政问题。

在法律层次上,依据1978年制定、2014年修订的“国家档案法”,总统的邮件、文件、电子邮件等所有的档案,都必须保留,由国家档案局管理;如果要销毁文件,也需要书面的授权。且因涉及核武机密等级的资料,兹事体大;司法部长被迫亲自出面,公开出示搜索令,以取信于美国人民。此外,所搜索到各种机密文件的清单,也要特朗普与法律团队检阅签名;虽然做为总统,可以将机密资料解密或降低机密等级,即便是如此,为什么只带这些资料离开白宫,启人疑窦,也有待司法调查。如果特朗普有违法的事实,最严重的将是丧失竞选公职的资格,而这无异是另一场政治风暴的开始。

过去两个月,美国的司法与法律事件不断,社会问题逐渐演变使得政党对峙,更进一步的两极化。从联邦最高法院宣告堕胎合法权回归各州,枪支管制引发两党争议,人蛇集团和非法移民的问题严重,甚至使得共和党籍的州长,将非法移民以大型巴士,直接送往首都华府和纽约,政治龃龉和社会分裂,在11月8日期中选举之前,本来就已经形同水火。

由于期中选举要改选众议院全部的435位众议员、100位参议员里面的34位参议员(20位共和党籍),以及50个州里面的36位州长(20位共和党籍)、还有三个领地的行政首长选举,说今年的期中选举,是超级的期中选举,亦不为过。也正因为如此,特朗普前总统早就投入各州的各级选举活动,从支持特定候选人参与党内初选的提名辅选,到积极出席受到联邦法令规范的“保守政治行动委员会”(conservation political action committee, CPAC),大力鼓舞全美国忠诚川粉的热情,争取政治献金的募款以外,还协助自己推举的人选在党内胜出,代表共和党出征各级的选举,以奠定2024年卷土重来,东山再起的根基。

8月上旬爆发出来的海湖庄园搜索案,无论特朗普是否因为带走“绝对机密”等级的文件,就算成案进行审理的期间,不但旷日费时,还夹杂着鏖战多时2021年1月的国会暴动案。11月8日的期中选举在即,搜索案的影响所及,一方面,“武器政治化”(weaponized politicization),让党同伐异的政治攻防成为“新常态”;另一方面,社群媒体脸书和自创“真理社会”(Truth Social)平台的文字动员,使得同温层“子弹上膛”(Lock and Load)和“我们在战争中”(We are at war),全美各地的凝聚力量,有增无减。

回顾两年前11月的总统大选,共和党、尤其是特朗普的支持者,都认为自己一觉睡醒,原本领先的特朗普,反而变成落选。这种集体的强烈被剥夺感,最直接的反应就成为去年1月6日,极端的支持者攻进国会山庄,酿成重大的政治事件。如今特朗普在佛州的住宅被搜索,火上加油。

而同时,不仅两党竞争将更加激烈,共和党内的挺川派和温和派,同室操戈的烟硝味,其实也是壁垒分明。明年是两党总统参选人的党内初选年,政治性的司法案件,势必还是令人瞩目的焦点。另一方面,“敌我分明”的政治氛围,在政治人物、社群媒体、动态事件、乃至于选战攻诘的推波助澜之下,两军对阵,并不是用政党党籍划分,而是用不同的立场与态度,尤其是旗帜鲜明的集结在具有个人魅力的政治人物的阵营,不但影响深远,写下历史的这次搜索案,后续的发展如何,正在刻划着美国政治的新面貌。