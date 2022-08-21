“两极化”的美国政治发展

来源：台湾《工商时报》

工商社论

美国前总统特朗普，位于佛罗里达州的住宅海湖庄园，在8月8日被联邦调查局（FBI）的探员搜索，时间长达8小时，并带走27箱文件（11箱是机密文件）。虽然特朗普当时人在纽约市，但这仍是美国建国将近250年以来，第一次有卸任总统的住宅，被司法部进行搜索，具有宪政和法律层次上的意义，且已造成政治对立与社会分裂的重大影响。

在宪政层次上，由司法部长签署下令，发动搜索特朗普前总统在佛罗里达州的住宅，特朗普在推特发文，强力谴责。由于拜登总统在第一时间表示，自己不知道搜索的事情，再加上特朗普卸任前，涉嫌将“核子（武）文件”（nuclear documents）及其他机密资料携带回家，史无前例的搜索，已经是宪政问题。

在法律层次上，依据1978年制定、2014年修订的“国家档案法”，总统的邮件、文件、电子邮件等所有的档案，都必须保留，由国家档案局管理；如果要销毁文件，也需要书面的授权。且因涉及核武机密等级的资料，兹事体大；司法部长被迫亲自出面，公开出示搜索令，以取信于美国人民。此外，所搜索到各种机密文件的清单，也要特朗普与法律团队检阅签名；虽然做为总统，可以将机密资料解密或降低机密等级，即便是如此，为什么只带这些资料离开白宫，启人疑窦，也有待司法调查。如果特朗普有违法的事实，最严重的将是丧失竞选公职的资格，而这无异是另一场政治风暴的开始。

过去两个月，美国的司法与法律事件不断，社会问题逐渐演变使得政党对峙，更进一步的两极化。从联邦最高法院宣告堕胎合法权回归各州，枪支管制引发两党争议，人蛇集团和非法移民的问题严重，甚至使得共和党籍的州长，将非法移民以大型巴士，直接送往首都华府和纽约，政治龃龉和社会分裂，在11月8日期中选举之前，本来就已经形同水火。

由于期中选举要改选众议院全部的435位众议员、100位参议员里面的34位参议员（20位共和党籍），以及50个州里面的36位州长（20位共和党籍）、还有三个领地的行政首长选举，说今年的期中选举，是超级的期中选举，亦不为过。也正因为如此，特朗普前总统早就投入各州的各级选举活动，从支持特定候选人参与党内初选的提名辅选，到积极出席受到联邦法令规范的“保守政治行动委员会”（conservation political action committee, CPAC），大力鼓舞全美国忠诚川粉的热情，争取政治献金的募款以外，还协助自己推举的人选在党内胜出，代表共和党出征各级的选举，以奠定2024年卷土重来，东山再起的根基。

8月上旬爆发出来的海湖庄园搜索案，无论特朗普是否因为带走“绝对机密”等级的文件，就算成案进行审理的期间，不但旷日费时，还夹杂着鏖战多时2021年1月的国会暴动案。11月8日的期中选举在即，搜索案的影响所及，一方面，“武器政治化”（weaponized politicization），让党同伐异的政治攻防成为“新常态”；另一方面，社群媒体脸书和自创“真理社会”（Truth Social）平台的文字动员，使得同温层“子弹上膛”（Lock and Load）和“我们在战争中”（We are at war），全美各地的凝聚力量，有增无减。

回顾两年前11月的总统大选，共和党、尤其是特朗普的支持者，都认为自己一觉睡醒，原本领先的特朗普，反而变成落选。这种集体的强烈被剥夺感，最直接的反应就成为去年1月6日，极端的支持者攻进国会山庄，酿成重大的政治事件。如今特朗普在佛州的住宅被搜索，火上加油。

而同时，不仅两党竞争将更加激烈，共和党内的挺川派和温和派，同室操戈的烟硝味，其实也是壁垒分明。明年是两党总统参选人的党内初选年，政治性的司法案件，势必还是令人瞩目的焦点。另一方面，“敌我分明”的政治氛围，在政治人物、社群媒体、动态事件、乃至于选战攻诘的推波助澜之下，两军对阵，并不是用政党党籍划分，而是用不同的立场与态度，尤其是旗帜鲜明的集结在具有个人魅力的政治人物的阵营，不但影响深远，写下历史的这次搜索案，后续的发展如何，正在刻划着美国政治的新面貌。