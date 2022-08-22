从柬埔寨诈骗看新南向计划

来源：台湾《经济日报》社论

台湾少数年轻人受高薪诱惑，前往柬埔寨“淘金”，却沦为诈骗集团禁脔，要脱身必须从台湾“抓交替”；甚至有被人口贩卖集团强摘人体器官的对象，回台湾只剩一坛骨灰的悲惨境地，成为媒体热议的焦点。

台湾曾因外劳和外佣待遇较高，成为东南亚年轻人争取打工和长照机会的区域首选，曾几何时，却在转瞬间变成年轻人被高薪诉求诈骗，沦为人口贩卖的热门来源地。如此剧烈的反差，比对蔡总统不久前还沾沾自喜“台湾经济是20年来最好”的踌躇满志，显得格外讽刺。特别是，蔡政府2016年上任后高举的“新南向”计划，台面上的相关预算超过新台币250亿元（11亿新元），隐藏的耗费资源可能更多，不仅未能如愿分散对中国大陆的贸易和投资，却反向演变到这般地步，着实让人痛心。

更难堪的是，在媒体大幅报道后，政府除了在机场举牌，劝阻要往东南亚淘金者“回头是岸”之外，只能被动等待民间团体前往“解救苦难同胞”；原因是台湾和该国没有正式邦交，缺乏官方管道援救。果真没邦交就不能有效作为了吗？那为何马政府时期于2013年和泰国签署的“共同打击犯罪协议”，这次就可以用来和泰方合作，救回一些过境泰国要转往缅甸的受骗台胞呢？

台湾目前的确没和柬埔寨互设代表处，但外贸协会2020年设立了金边办事处，若平时有足够的人员配置、建立充分的关系，应该也能发挥某种程度的功能，但看来目前成效有限。据国际非政府组织估计，被贩售到东南亚的台湾人在2000到4000人之间，但台湾政府只承认报案的近400人。不论何者为真，这都是重大刑案，无法有效处理就显示政府的无能，也反映新南向政策只发挥了“大内宣”效果而已。

东南亚各国和北京关系非常密切，台湾要追求新南向政策目标，必须先认清这个事实；只能透过非正式平台和管道，充分掌握东南亚各国的政治、经济和社会、文化动态，以最有效的平台提供台湾人需要的相关资讯。而且，必须有足够的派驻人员，专责和当地人士及机构互动、搜集各种重要资讯，才能迅速掌握当地各最新状况。只靠少数平台每年一次的资料更新（例如经济部各国“投资环境简介”）必然速度太慢或不够深入。有关单位应结合民间团体，全盘、深入、即时了解这些国家，如同日本大商社和先进国家在当地投入资源，建立交涉管道，否则就会发生这次台湾人被贩售到早已恶名昭彰的诈骗园区，政府却还懵懂不知的窘态。

若不认真了解当地社会，研究可以利用的有效方法，区域政策就容易产生严重的副作用。例如，在新南向政策下，台湾为增加入境旅游人数、迅速开放东南亚各国的免签入境，结果来台非法卖淫的人数急遽增加，从2015年的108人次暴增为2018年的3073人，单单越南就超过半数（1613人）。

大专院校为增加外籍生人数来应付教育部的“国际化”政策，大力招揽东南亚学生的结果，就出现了大量平常不上课、几乎都在餐厅打黑工或做贸易的“国际学生”。相关部会平常睁只眼闭只眼，都是等事情闹大、上了新闻之后，再来“补破网”。

冠病疫情肆虐下，台湾服务业严重萧条，服务业薪资迟滞；高科技电子业却持续畅旺，去年（2021）最富和最贫五等分家庭所得倍数创下10年来新高（6.15倍），所得分配进一步恶化。在媒体竞相报道富人奢糜生活之下，年轻人眼高手低、却梦想一夜致富，台湾未适当教育以匡正其偏颇心态，都提供了柬埔寨贩卖人口事件的需求条件。

新南向政策方向正确，但政府和社会却需深刻检讨，如何才能具有能达标的“执行力”。