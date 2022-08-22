蔡政府的言论自由 还剩百分之几？

来源：联合新闻网

作者：林河名

台湾通讯传播委员会（NCC）提出“数位中介服务法”草案，引发钳制言论自由的争议。面对各界质疑，NCC表示没有“撤回”问题。固然此案还未送进行政院审查，但已引发如此轩然大波，足证草案明显有重大瑕疵，根本该打掉重练，不该纠结撤不撤回。

数位中介服务法草案公布以来，草案规定纳管网路平台言论，以及出资25亿元（新台币，1.16亿新元）成立处理假讯息的财团法人等，一开始就引发诸多质疑，却未获得太多重视。直到PTT认为若纳入管制，如同宣布“关站”，社会大众才被一语惊醒，意识到问题的严重性。

民进党“完全执政”这些年来，在立法院已经没有“不可能的任务”，就连众人皆曰不可的会计法修正，为前总统陈水扁“国务机要费案”除罪修法，民进党立委照样挟立法院席次优势强渡关山。此次若不是网络社群平台集体发声，在NCC与民进党政府相互掩护下，数位中介服务法草案确实也可能如“温水煮青蛙”，在多数人们普遍未留意下就闯关完成立法。

所幸，有了网络社群平台的示警，用惯网络的大家，都晓得挺身捍卫言论自由，连执政党立委都“炸锅”，还痛骂NCC是“猪队友”。但就像乔治欧威尔小说“动物农庄”里的猪，有了权力，便忘记初衷，“猪队友”岂只是NCC？执政当局会拟出这种草案，背后的心态，更值得人民觉醒。

民进党总喜欢把“争取百分之百的言论自由”用来说嘴，但如今，蔡政府对于外界的监督，却是用“朕难容”的态度来纪念郑南榕。疫苗采购的过程，要列为“绝对机密”封存30年；宣称数位中介“服务”法，却逼得网络社群平台必须“关站”。这样的言论自由还剩“百分之几”？郑南榕地下有知，想必真的难容。