特朗普借势反扑 美式民主再受考验

来源：香港《星岛日报》社论

美国中期选举两个半月后举行，各州初选几近尾声，前总统特朗普支持的候选人都取得佳绩，而备受关注的怀俄明州共和党初选尘埃落定，在特朗普的动员狙击下，不但终结了党内政治新星、前副总统切尼女儿利兹的议会政治生涯，更标志反特朗普阵营被边缘化，共和党俨然成了“特朗普党”，增强特朗普在两年后再选总统的野心。最讽刺的是，特朗普粗暴破坏民主，令作为民主灯塔的美国蒙羞，但共和党人却一再拥抱他，朝激进民粹主义方向走，势令社会变得更撕裂。

在上周二怀俄明州初选，争取提名连任的众议员利兹，得票率竟以37个百分点巨大差距败给获特朗普背书的哈格曼，成了特朗普卸任以来的重要政治胜利，因利兹在前年1月国会骚乱事件后，不但与九名共和党员支持弹劾他，事后更担任国会骚乱调查委员会副主席，主张起诉特朗普，使特朗普视之为叛徒，要除之而后快。

狙击反对势力共和党民粹化

现任众议员很少会输掉初选，即使输也是以轻微票数落败，利兹输得这么难看，背后不但涉及与特朗普间的恩怨，更涉及党内角力。利兹出身政治世家，六年前进入国会，三年后晋升为众议院共和党第三号人物，有望成为共和党首位女议长，前途备受看好。她这次寻求连任，是为共和党的方向而战，因她和党内大老均认为特朗普带领的共和党走上错路，尤其特朗普在两年前大选中落败，试图拒绝交出权力，不惜指责对手舞弊，煽动支持者冲击国会，对美国民主构成威胁。她继续对特朗普追责，党内大老则展开“去特朗普化”，透过分配竞选资源，要求党人支持利兹等反特朗普阵营人士出线。

利兹败选与其选战策略失误有关，将精力只聚焦在国事上而非地区事务，使州内选民非常不满。当选情告急时，她竟号召州内民主党人和无党派选民登记做共和党选民，结果彻底激怒当地共和党人。在选前，联邦调查局突击搜查特朗普庄园，使特朗普更有借口宣称遭到拜登政府政治逼害，以阻止他卷土重来，激起支持者纷纷投票给其背书的候选人。

利兹惨败有着两个启示。第一，尽管特朗普已离开白宫，但仍能呼风唤雨，对共和党选民仍握有决定性的影响力，成了票箱灵药。本次初选获其背书的逾200名候选人中，有180人胜出，谁获得特朗普支持者，谁便有机会得胜。

愈来愈多共和党政客为了选票，不惜埋没良心，颠倒黑白，公然否认2020年大选结果，以便讨好并向特朗普表忠心，甚至在拉票时仿效特朗普毒舌作风，不理是非对错，以攻击谩骂对手来博取眼球和欢心。这凸显特朗普的人气战胜了建制派的资源优势，标志共和党人进一步离弃传统保守主义，转为支持特朗普的激进民粹主义，共和党已沦为特朗普俱乐部。

第二，特朗普改变了共和党政治文化，成了共和党造王者，不仅打击外部敌人，甚至对背叛他的“弹劾十人帮”痛下杀手，结果利兹等八人在初选中出局，只有两人胜出。反特朗普阵营的遭遇，势令党内政客为求自保，今后不敢公开挑战或批评特朗普，也为他两年后再选总统扫清障碍。

利兹参选或成特连任拦路虎

不过，利兹表明不会退缩，以已故总统林肯也曾失去议席最终入主白宫、坚守美国自由民主原则自勉，暗示将参选总统。她若在两年后竞逐党内总统候选人提名，肯定会遭到特朗普辗压。然而若她以独立候选人角逐却可能是另一回事，即使在资源和动员方面难与民主、共和两大主流政党匹敌，但根据过往经验，独立总统参选人往往能分薄与其意识形态相近的大党票源，而她有望吸走共和党内温和派和中间选民，随时成了特朗普回锅做总统的拦路虎。

尽管美国大选是两年后的事，中间存在很多变数，但随着特朗普及民粹主义植根共和党，使这个百年政党走样，再加上他为达政治目的，不惜造谣诬蔑，党内缺乏理性议政声音，而民主党政府为阻止特朗普再选总统，两党之争相信更趋激烈，再加上利兹搅局，特朗普支持者倾向诉诸武力，社会只会更撕裂和暴力化，民主倒退将是预期中事。