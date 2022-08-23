欧元汇率创20年新低 华尔街称这不过只是个开始

来源：彭博社

作者：Libby Cherry

因美元反弹且欧元区冬季可能处境艰难，欧元汇率跌至二十年新低。策略师们认为，跌势现在只是刚开了个头。

欧元兑美元周一一度下跌1.1％至0.9928美元，低于7月触及的20年低点0.9952，创2002年以来最低水平。彭博美元即期汇率指数上涨0.7%至7月15日以来最高点。

摩根士丹利预测欧元本季度将跌至0.97美元，为2000年代初以来最低。野村国际对欧元设定的目标位是到9月底跌至0.975美元，此后该汇率可能进一步下探0.95美元或更低，因为能源供应压力增加了停电风险并可能提振欧元区的进口。

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法国兴业银行外汇策略师Kit Juckes在给客户的报告中写道：“夏末欧元再度承压，部分原因是美元获得买盘，此外，悬在欧元区头上的达摩克里斯之剑没有移开”。

在本周的杰克逊霍尔研讨会上，市场对于任何有关美联储应对经济衰退风险和油价飙升行动的信号将分外关注。预计美联储主席鲍威尔将重申对遏制通胀的承诺，欧洲央行和英国央行官员等也将加入该行列。

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德国商业银行策略师Ulrich Leuchtmann表示，“欧元可能对美联储利率预期的修订尤其敏感，因为欧洲央行在G-10中的鸽派立场之强可能仅次于日本央行” 。他预计欧元到年底将触及0.98美元。

重要催化剂

摩根士丹利策略师David Adams表示，尽管加息步伐激进，但夏季美国金融条件的放松可能是美联储更趋鹰派的一个诱因，鲍威尔在杰克逊霍尔的讲话或成为美元的潜在重要催化剂。

交易员追逐欧元走低的机会也可能来自于本周的欧洲采购经理人数据，以及德国Ifo调查。

欧元兑瑞郎周一也创下七年新低，进一步的经济衰退迹象可能导致欧元兑该避险货币进一步走弱。

做空日元

欧元不是唯一因美元走强而蒙受损失的货币。做空日元交易可能会卷土重来，交易员将目光投向关键的140水平。此外，尽管英国债券收益率回升，英镑兑美元距离两年低点也并不遥远。

法国兴业银行的Juckes表示，商品期货交易委员会(CFTC)截至8月16日当周的持仓数据显示，杠杆基金对英镑的净多头寸达到2020年3月以来最大，为潜在的做空打下了基础。这些基金的交易员还将欧元空头头寸增至三周来的最高水平。