极端热浪袭击中国南方 多个行业面临“烤验”

来源：彭博社

中国南方部分地区发生了干旱和缺电，给粮食、铝和电动汽车电池材料等各种商品的供应造成了威胁。

因为1961年以来最强的一轮高温天气导致发电水力不足，四川继续限制工业用电。长江沿岸的其他地区也都酷热难耐。虽然停电可能是短暂的，但是高盛集团表示，如果恶劣天气持续很长时间，那么水稻收成将面临最大风险。

受热浪影响的各个行业有：

大米

高盛在报告中写道，四川、重庆、湖北、河南、江西和安徽这六个遭遇干旱的地区2021年大米产量几乎占到了全国总产量的一半。中国农业部周末说，7月以来，南方地区出现持续高温少雨天气，为1961年有气象记录以来高温日数最多、持续时间最长、40℃以上覆盖范围最广、降雨量最少，给秋粮生产带来严峻挑战。

农业部已要求地方当局加强资金投入、集中资源力量，调度抗旱水源，调剂调运抗旱机具、种子种苗等救灾物资。据央视报道，河南受旱面积达到了1551万亩。

锂和电池

根据彭博新能源财经，四川锂产量占到全国的五分之一以上，这使得锂成了最易受到该省限电冲击的行业之一。全球顶级电池生产商宁德时代的当地工厂已停产；该公司的第二大生产基地位于四川。

高盛表示，限电措施可能让中国锂化学品月产量减少5%左右，但氢氧化锂和电池用磷酸铁锂负极材料可能受到更大的影响。但该机构还称，当各行业再次获准加快生产时，电动汽车相关行业的优先级可能靠前。

四川限电为锂价一年来的强劲上涨增添了动力。碳酸锂的价格上周达到4月以来的最高水平，距创下新高亦不远矣。

太阳能行业

太阳能电池板所用的多晶硅约15%产自四川，而且由于对清洁能源的需求强劲，这种材料的价格已然处于十年高位。大和资本市场在报告中写道，继续限电将导致供应减少，并可能为多晶硅和锂的价格提供进一步的支撑。

全球最大太阳能组件制造商之一晶科能源表示，其在四川的两家工厂受到了电力短缺的影响，而且尚不清楚何时能恢复满负荷生产。中国硅业协会上周表示，至少两家多晶硅工厂——协鑫科技和通威股份的工厂——的生产面临中断。

铝和铜

每每当政府希望削减用电量时，高耗能的铝厂就面临高风险。高盛表示，约有3.6万吨的年化铝产能已经关闭，还有30万吨面临风险，总计合中国总产能的1.5%左右。虽然四川是个著名的铝产地，但还远不及山东和新疆。而其邻省云南——新产量的一大来源——没有受到天气干扰的影响。

8月早些时候，总部位于安徽的中国最大铜企之一也因电力供应问题而减产。

柴油

一些行业的需求则受到提振。随着各个行业寻求替代燃料，来自四川的柴油采购正在上升。行业咨询公司隆众资讯在网上发布报告称，在限电措施促使部分企业主寻找替代电源后，当地的柴油发电机已经销售一空。报告称，柴油需求上升了至多6%。