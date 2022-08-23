无脑中介法 NCC的“用心”

来源：台湾《联合报》

作者：孔令信

尽管苏揆出来踩刹车，NCC所提《数位中介服务法》暂缓，一位老学生仍问，为何这个草案会造成这么大的争议？明显地社会舆论最不满的还是这个法案基本用意就是在限制／管制网络的言论自由，当然会让网络新世代与热爱民主自由人士严正抗议。

这个法案严重抵触宪法对于言论自由与新闻自由的保障，当然会引发公愤。只是NCC为何要在此时提出这样无脑与荒谬的法案呢？从NCC的委员结构来看，在中天换照一案上七位委员一致赞同，没有一位委员有任何不同意见的表述。同时对于中天的换照评分表临时改采最新通过最严格的标准，这份标准也只用在中天，其他电视台换照呢？一个中天案就把NCC已非独立机关的事实给掀开来。那么会在这个时候推出这样无脑的数位中介法，不更反证出七位委员绝非专业任命，而多半是政治任命。

其次，中天台下架，NCC主委毫无保留就推由公广集团华视入主，却没想到华视出包累累，NCC则完全采取双标处理中天／华视，根本谈不上公正公平。中天转战网络YT频道，从零到一，一步步走出自己的转型之路，同时坚持监督政府的立场，这让NCC特别“关注”，有意借着数位中介法再来严审中天YT频道，真的是“用心良苦”。但是此举正暴露出NCC已成了政院的附随组织，只有政党利益与选举胜选为优先考虑，不惜牺牲言论自由与新闻自由。

再者，不少网络业者与使用者根本就反对数位中介法，连PTT与民进党内一些有识之士纷觉不妥，NCC的委员根本对于网络的发展与现况一知半解。澳洲与欧盟针对入口网站与网络平台大量使用各国媒体产制内容，不但没有使用者付费，反而借着网络广告大赚其钱，分润不公不义，重击当地各大媒体。澳洲政府与欧盟出面去向这些跨国入口网站与平台力争。试问若是要管理网络经营，政府与NCC是否应该在这些问题上用心去据理力争，好让台湾媒体有更大的生存保障，愿意投入更多心力来产制正确、有深度与有价值的报道呢？

最后，NCC以防范假讯息、假新闻来做为数位中介法严管的理由。别忘了新闻真假，要靠媒体自觉与自律，还有第三方公平独立机构。传统主流媒体原本就有严格的自律要求，但是蔡政府为胜选纵容网军侧翼不断散布假讯息与哏图来抹黑抹红竞争对手，让原本自律系统与要求几乎破坏殆尽。NCC以为只要一切纳入管制就会一切OK，可是从中天案看出NCC的立场就已经偏颇了，如何有公信力来判定新闻与讯息的真假呢？NCC与蔡政府想用一个无脑的法案来管理网络，这不是缘木求鱼吗？这已经不只是抵触宪法而已，更凸显这一届的NCC委员已失能与失智了！

作者是大学教师

