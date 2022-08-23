近期香港人口变化及移民潮比较

来源：明报

作者：阮颖娴

8月是香港移民潮高峰，欢送会多箩箩。有些走各国新开的移民通道；有些去了外国读书就不回港了；有些则本来已有外国护照，只是回流外国。有朋友说去过80个欢送会，十分夸张。

根据Google Trends关键字的搜寻热度显示，由2004年至今，“移民”这个词在香港区的搜寻数一直平稳，去到2019年4月突然大幅上升，2019年8月登顶。至今港人对“移民”的兴趣一直处于较高水平。

后生走得快 一定有古怪

一直有人用出入境数字等不同数据估算究竟多少人走了。早前统计处公布了2022年中人口估计。由于较多外籍佣工是女性，会影响女性及整体年轻人口的数字，以下只用男性数字。要知道一代走了多少人，不能跟其他年龄层直接比较，也不是跟5年前的同一年龄层比较，因为5年前的20至24岁，与今年的20至24岁，不是同一代人，前者今年已经25至29岁了。因此要在数据里找回同一年份出生的组别，再逐年看变化。

以不同世代人口变化对比，会发现20至29岁年龄组别的男性人口跌得多，20至24岁比起5年前的差距是9%。20至24岁那个年龄组别人数下跌，除了移民，有人用海外求学解释，但跌幅比以往大，可能是有较多人去海外求学，惟求学后是否回港就很难说。第二个原因是香港有一部分中国大陆及国际学生，冠病疫情期间可以遥距上课，他们就不留港了。25至29岁年龄层大部分已完成学业，但人口也减少4.9%。去到30至39岁那班人，已经没有下跌很多。

这次移民潮与上世纪八九十年代的相比，分别为何？在1980和1990年代，许多人通过离开香港，对当时英国殖民地的不确定未来投了不信任票。1984年签署的《中英联合声明》，为1997年香港由英国移交中国治理奠定了条件。过渡期的焦虑引发了移民潮。

与八九十年代移民潮比较

根据学者黄绍伦在1988年的一项社会指标调查，当时港人对未来并不乐观。例如他们预计公民权利减少（76%）、个人自由减少（73%）、法制劣化（61%）和生活水平恶化（67%）；约半受访者担心九七之前政治不稳。

保安局估计，1987至1997年间，约有53.4万香港人移居海外，约占1992年人口的9%。部分人获得外国公民身份后，回港寻求更好的经济前景。事实上，中国大陆经济随后迅速增长，香港作为东西方之间的桥梁，受益匪浅。

这次移民潮，明显是“反修例”乃至中央加强规管香港有关。根据香港民意研究所2022年8月所做的民意调查，个人自由（49%）和香港的政治（15%）是民主派支持者打算移民（36%）的两大原因，而有2%已经移民了。其他政治立场打算移民者较少（13%；另有1%已永久离开），他们考虑离开香港的原因，31%是因为个人自由，24%因为家人前途。目前很难说这些人会否回港，但短期流出趋势已定。

港英政府有发表过1989年的移民概况。与总人口相比，近一半移出人口处于“搏杀期”（25至44岁）；整体移民中有接受过学位教育的比例（15%），比当时整体香港有学位的人口比例（6%）高。在1980年代后期，人们担心中流砥柱流失使经济停摆，这种现象在会计和信息技术等一些专业尤其突出，不过移民潮对留下来的人也有好处。随着高级人员离去，下级抓住机会升职填补空缺，创造了强大的向上社会流动性。“婴儿潮”一年升一级，就是这样而来。

具竞争力者离开 致人才流失

至于2021年BNO（英国国民(海外)护照）签证持有人的情况，约半数签证持有人（51%）属25至44岁；69%的户主具有大学或以上学历；63%户主曾受雇于香港的管理、专业、技术和行政职位。与2016及2021年整体人口和1989年的移民相比，这些移民背景更好。

流入香港的移民又是否能够取代离开的人？2016年居港不足7年的人口，比整体同年龄层人口更多的是25至44岁，学历及职位比整体人口要好，不过比起BNO签证持有人平均没那么强。然而，较高学历的人几年后未必留港，踏着香港的跳板又走向他方。

人口外流令香港短期某些行业劳动力紧张。严格的COVID-19限制仍在驱使外籍人士离港。香港总商会在一项调查中发现，38%受访公司受到人才离职的打击。金融行业一些中层职位，为抢占近期外籍人士离开的紧缺市场，短期加薪25%至35%。不过根据香港投资基金公会的调查，35%有回应的基金管理公司有将职位转移至其他地区，13%公司减少了在港的员工数目，近七成表示吸引非本地人才来港工作是难事。其实很多外资私募基金已搬走，剩下的都是“本地姜”。找不到人才，是留住公司的一大难度。

移民潮冲击社会

外流将对社会产生广泛影响。例如教师和社工，这两个专业一直是民主派支持者大本营。由于这些专业人士不成比例地移民，这些行业将缺乏训练有素和经验丰富的人才。教育界已表示，新学年招聘教师遇到困难。正因为这样，立法会议员邓飞所说的招大陆学生来港并不合适，因为根本不够教师。正路是缩班“杀校”、整合资源、汰弱留强，留下办学较好的学校。他说要扩大招生，只是为了他的几百个校长同行不要失业而已。招不到教师只会令教育质素每况愈下，别让界别利益凌驾一切。

移民潮改变了家庭关系。一些年轻夫妇选择移居海外，冀为孩子提供更好的成长环境、教育和未来。事实上，60%的BNO签证持有者有孩子，当中91%人的孩子为4至15岁。他们愿意放弃香港的高薪工作，到另一个地方重新开始。有些人不情愿地离开了父母和祖父母，老一辈不打算在外国生活，面对家人离去，更需社会政策来满足他们的健康、社会和护理需求。

香港政府似乎认为，用大陆移民补充香港将解决所有问题。例如，香港警察现已放宽了投考限制，可雇用非本地人，消费券也发放给未有永久居留权的居民，预计会推出更多类似政策，吸引非本地人来港填补人口缺口。群体之间的冲突未知是否会加剧，身份认同和凝聚社会各群体，是未来一大挑战。

作者是香港大学经管学院讲师