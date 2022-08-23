北半球大旱 中美欧三大经济体同受挫

来源：明报

全球三大经济体美国、中国和欧盟今夏遭逢北半球多年来罕见的严重干旱，多条被视为地区经济命脉的主要河流水位降至历史新低，损害发电、农业、制造业及旅游业等，进一步打乱本受冠病疫情冲击的供应链，以及推高已受俄乌战争影响而飚升的能源和粮食价格，不但打击这三区经济，也给全球贸易体系带来更大压力。

中国部分地区正经历1961年有纪录以来持续最长的热浪，水力发电量锐减导致制造业停工；影响西班牙、葡萄牙、法国和意大利的旱情，将是500年来最严重；美国西部的旱情更是1200年来最严重。俄军侵乌本已导致能源价格飚升，欧洲处于经济衰退的风险；美国在高通胀及加息压力下危及经济增长；中国也要应对严格的封城防疫后果，季度GDP更陷入衰退。

中国限电 工厂停工

中国中部和西南六个省级行政区出现旱情，这些地区去年的粮食产量占全国四分之一。极依赖水力发电的四川省受降雨量减少的影响最大，同时气温飚升加大电力需求，电网面临超出负荷。当局周日宣布上周起实施的限电令延长至本周四，要求工厂停工或限产以保障民生用电供应。有关限电措施影响部分全球制造商，包括苹果公司代工商富士康、大众及丰田汽车公司，以及在四川设有生产基地的锂盐、肥料和光伏设备制造商。持续高温少雨，已令长江部分河段水位降至有纪录以来最低。长江是水力发电、运输和农业灌溉重要来源。上海名胜外滩地区周一起一连两晚禁开灯饰和广告牌等以省电。

欧洲缺水 航运受阻

在欧洲，炎热及干燥的天气令西班牙橄榄收成量预计减少三分之一。贸易命脉莱茵河及意大利波河的水位也处于历史低点，迫使制造商要减少出货量。河流水位下降也减少整个欧洲大陆的水力发电量，影响天然气的关键替代能源供应。气温高企迫使法国降低多个核反应堆的发电量，因用来冷却反应堆的河水太热。作为欧洲最大的俄罗斯天然气消费国，德国原计划增加燃煤发电取代天然气发电，但莱茵河水位太低阻碍了运煤船航行，影响运煤。德国工业联会副主任勒施（Holger Losch）称，持续干旱及低水位威胁产业的供应安全，化工及钢铁业厂迟早被迫关闭。荷兰国际集团全球宏观主管布尔泽斯基（Carsten Brzeski）估计，这次莱茵河低水位将使德国下半年GDP（国内生产总值）下降至少0.5个百分点。

美国缺水 农作失收

美国农业第一大州加州，内华达山脉积雪减少导致当地供水大减，加州最重要农业区中央谷地的韦斯特兰兹水区（Westlands Water District）官员表示，由于缺水，当地今年超过2400平方公里农田中约有三分之一没种植农作物。美国农业预测人员估计，旱情将导致棉花收成损失超过40%。美国农业事务联合会最新调查显示，37%农民称，他们正割掉因干旱无法成熟的现有农作物，这比例较去年的24%增加。科罗拉多河水位大幅下降，已促使于美国垦务局上周二（16日）宣布连续第二年出现年度缺水，引发亚利桑那、内华达和新墨西哥州连续第二年制水。当局亦警告，科罗拉多河“缺水”令水力发电量减少，可能导致停电。

科学家指出，导致今年旱情原因之一是拉尼娜现象，使欧美和亚洲部分地区的降雨量减少。穆迪投资者服务公司指出，持续干旱和热浪影响旅游业、农业和制造业，可能会长期拖累南欧各国政府的信用评级。

伦敦政治经济学院格兰瑟姆气候变化与环境研究所的政策及通讯主任瓦沃德（Bob Ward）表示，各国若不对基建升级作大量投资，在极端天气频生下，开支只会不断攀升。