美国、欧洲、亚洲没有一个躲过经济衰退乌云

来源：彭博社

作者：Alexander Weber、Enda Curran、Reade Pickert

从美国到欧洲、亚洲，世界多地经济活动呈现走弱之势，加剧了人们对通胀和俄乌战争将把全球拖入衰退的担忧。

标普全球周二公布的数据显示，8月份美国企业活动连续第二个月萎缩，综合PMI降至2020年5月以来的最低水平。亚洲的经济活动同样也在下滑，欧元区GDP萎缩，创纪录的能源价格和食品涨幅导致需求下降，更多行业面临黯淡前景。

美国企业活动再度萎缩 PMI降至2020年5月以来最低

美国数据显示，由于制造商和服务提供商的需求均疲软，新订单指数三个月来第二次萎缩。报告称，这种疲软促使雇主降低了招聘力度。

在欧洲，制造业领跌，而防疫封锁解除后旅游业等服务行业的反弹也几乎陷入停滞。

欧元区8月份消费者信心指数反弹 但仍接近纪录低位

在通胀上升和全球经济放缓的背景下，世界多国央行行长本周将齐聚杰克逊霍尔召开年度研讨会。美联储主席鲍威尔将于周五就经济前景发表讲话。

英国PMI勉力保持在了50这条荣枯分水岭上方，但制造业活动意外大幅下滑。

在亚洲，受冠病疫情反弹影响，日本经济萎缩。 澳大利亚服务业出现七个月来的首次下滑，不过其影响被旅游业的增长所抵消。在中国，政府的防疫“清零”政策以及房地产市场持续滑坡都对消费者和企业信心构成压力。

这些数据描绘出全球经济的黯淡景象，大多数经济体的央行仍专注于通过提高借贷成本来控制通胀。Pimco等投资者认为，虽然加息将加剧经济衰退的痛苦，但可能无法让通胀率回到疫情前的低位。

标普全球的经济学家Andrew Harker周二表示，欧元区数据“预示第三季度经济将萎缩”，基本金属、汽车、旅游、房地产等多个行业出现产出下滑，经济疲软变得更加普遍。

德国表现尤为疲软，经济产出创2020年6月以来最大降幅。与此同时，法国经济活动出现一年半来的首次萎缩。

彭博经济学家观点

“欧元区PMI表明能源成本高企之际该地区的经济正在滑向衰退，而且最糟糕的情况还在后头。不过彭博经济学家不认为经济走弱会阻碍欧洲央行9月再进行一次大规模加息”。

--欧元区高级经济学家David Powell