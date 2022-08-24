中国经济困境下降息只是杯水车薪 人民币温和贬值或是选项

来源：彭博社

中国内需和投资疲弱不振，央行降息可能仅是杯水车薪。当此国民经济“三驾马车”中的两驾乏力之际，温和可控的人民币贬值或为监管乐见，以确保出口这第三架马车的优势。

中国央行上周意外调降政策利率，为后续宽松政策加码打开想象空间，人民币应声下挫连续刷新近两年新低。综合市场人士观点，虽然竞争性贬值并非政策选项，但中国通胀不高，美元也偏强，人民币汇率在市场力量推动下出现温和有序的走弱，料能为巩固出口优势、支撑经济增长提供助力。

同时他们也强调，监管应会确保贬值步伐在可控范围内，避免重新刺激资金外逃风险，或触发国际金融市场共振。

“牵马近水易，逼马饮水难。在经济放慢担忧下信贷需求低迷，降息或许不见得能够奏效，”嘉盛集团资深分析师Fawad Razaqzada称，疲弱的中国数据或给予政府允许人民币贬值以助经济发展的空间。

因美联储进入紧缩通道，且国内疫情反复、房地产低迷等冲击经济增长，人民币于今年上半年自6.3附近出现大幅回调，结束了此前一波超过一年的连续升值行情，5月跌破6.8元后企稳，并在6.7-6.8区间持续盘整。

上周MLF利率意外调降后，本周贷款市场报价利率(LPR)也出现非对称性下调，叠加美元新一波强势施压，人民币兑美元已跌至6.86附近，上周五中间价于近两年来首次跌破6.80元，亦被视作为短期人民币续跌发出明显放行信号。

Fawad Razaqzada的技术分析显示，当前USD/CNH价格形态的潜在目标位在7.0附近。这与凯投宏观首席市场经济学家John Higgins的预测相同，后者认为中国央行的降息措施恐怕还不足以支撑经济，预计人民币年末前可能跌至7元水平。

动静宜小

今年来旺盛的出口成为中国国际收支和人民币币值稳定的中流砥柱。7月份出口顺差超千亿美元，当月结售汇数据显示货物贸易项是惟一的顺差项目，几乎完全对冲了当月来自分红购汇、资本项目、服务贸易乃至直接投资项下的逆差冲击。然而近期出口转弱的担忧正在升温，人民币适度走弱通常会有助于缓解出口行业的压力。

商务部发言人束珏婷在上周发布会上表示，当前中国外贸发展依然面临诸多挑战，主要经济体增长前景不容乐观，消费意愿不足，外需扩张势头放缓，企业获取订单的难度较大，并提到8月以来，疫情对义乌电商企业的正常经营活动带来多重困难，部分企业面临违约风险。

“容许人民币走弱可以让汇率更好地与基本面弱势保持一致－目前而言，就是体现出口行业后期转弱的态势，”麦格理的亚洲汇率策略师Trang Thuy Le在采访中说。受过去两周跌势拖累，境内外人民币三季度至今的表现在亚币中居于后段，跌幅在2%左右。

但类似2015年的一次性大幅贬值的情况应不会再出现。接受采访分析师普遍认为，即便监管层顺应市场压力容许人民币走弱，其速度和幅度也仍将受控，避免以邻为壑的竞争性贬值。星展银行策略师Chang Wei Liang表示，汇率稳定仍是人行的重要政策目标，人民币剧烈贬值不但不能帮助经济增长，甚至有可能对市场情绪产生反作用。

贬值步伐的和缓，也有利于保持国际市场稳定。汇丰银行资深亚洲策略师Joey Chew说，人民币大幅贬值会触发国际市场避险和美元大涨，并影响与中国经济前景紧密相关的韩元、新加坡元、马来西亚林吉特和台币等汇率。

“人民币若出现不到5%的温和贬值，就不会给国际市场带来波动性并严重扰乱新兴市场汇率，”Loomis Sayles Investments资深分析师Bo Zhuang总结说，并提醒需要关注中国“动态清零”政策的持续，及地缘政治的后续发展，有可能带来意外的冲击。