建交30年 中韩走在分歧十字路口

来源：联合新闻网

作者：刘顺达

中国与韩国建交已30周年。其间，韩国总统无论属于保守或进步政党，都保持以“安全靠美国、经济赖中国”原则来往，因此可谓“相安无事”。尤其在国家统一议题方面，两岸与韩朝彼此有诸多借镜之处。

韩国前总统朴槿惠与中国国家主席习近平会谈后，曾一度燃起韩朝统一希望。文在寅上台后更不遗余力，举行“文金会”不说，还促成有史以来首次的“特金会”。对韩朝来说，统一更胜于废核。文在寅一直在国内外强调的“朝鲜半岛和平进程”即是代表作。

问题是，韩朝和平统一无进展，反而加强了朝鲜的文攻武吓。新任总统尹锡悦上任后，再三强调加强美韩、韩日关系之重要性，并且已经恢复举行年度美韩军事演习，尤其，北京反对而停摆已久的星州郡萨德基地也要正式扩建。在在显示，中韩关系正面临倒退。

首先，举行首度“拜尹会”后，尹锡悦的行情水涨船高。美国不认同文在寅前总统的“亲中亲朝”外交政策，尤其，尹锡悦认为韩国多年来，仅靠中国大陆的“协助”，对朝鲜放弃核武毫无助力，只有加强韩国自己的国防力和美国与日本的“核伞”保护，才能有效遏阻朝鲜的第七次核试。

一般来说，尹锡悦的这种做法属于保守派政府的一贯政策。李明博前总统就曾提出“废核、开放、三千美元”，结果未得到朝鲜的接受。如今，尹锡悦稍微修改成“阶段式废核、提供经援、要求美国撤销制裁”等，朝鲜仍然不为所动。

近日，朝鲜领导人金正恩胞妹金与正不仅直接批评，甚至批骂尹锡悦脑袋有问题等，并以“韩国空飘传单传染疫情”为由，直说朝鲜将严厉报复韩国。朝鲜半岛的紧张趋势好像又回到从前的原点，不进则退。

因此，为了解决眼前问题，韩国外交部长朴振利用8日至10日在青岛举行的首度中韩外长会谈中，要求中国国务委员兼外交部长王毅，希望中方对朝鲜有力劝说。似借此暗中批评，北京只会表面讲好话，希望韩朝透过对话及外交方式解决，对朝鲜而言则不痛不痒。

朝鲜一直是中国对美国和韩国的现成筹码。地理上，由朝鲜担任最前线。因此，来自驻韩美军的威胁，包括萨德在内，中国与朝鲜一再要求撤出驻韩美军的主要原因也在此。

自“王朴会”首次交手后，双方反而更透彻了解对方，目前看来，找不出“焦心”。据大韩商议调查显示，韩国正面临中国经济发展迟钝、中国科技追赶韩国及美中霸权竞争等三种苦难。汽车、化妆品等产业受到冲击。如果中国再来个“贸易报复”，恐怕韩国厂商受不了。

看来，中韩建交30周年，双方正走在分歧的十字路口上。