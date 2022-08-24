美股关键时刻 别误判形势

来源：台湾《经济日报》

经济日报社论

面对通胀居高不下，美联储（Fed）快速升息，美元汇率超强，加上经济成长减缓等诸多利空，美国股市竟然从6月中开始从谷底强劲回升，投资人再度发挥“逢跌即买”的精神。6月通胀再攀高峰，7月Fed再度升息3码，这两个交易日回档大跌，但在此之前市场似乎显示新一波的多头市场来临。投资人的底气何在？

通胀居高对美股具有多重杀伤力。民众对产品与服务的消费量减少，原料及工资成本上升，皆削弱企业盈余；联准会（Fed）升息加缩表，削弱经济成长，甚至导致衰退。股价超值，通胀居高，利率上升，衰退隐忧，正是今年上半年美股一路震荡走低的主因，然而6月中以后却转为震荡走高。以后见之明来分析，变盘当归因于投资人终于抓到了两重触感，一是“通胀触顶”，二是“指数触底”；而更强有力的底气，则是对Fed的信仰。

先看“通胀触顶”。上半年每月公布通胀一直维持在8%以上，投资人于是改变思维，不再担忧通胀冲高，因为上半年爬得愈高，下半年将掉得愈重。果不其然，6月冲到9.1%，7月便回降到8.5%，可以合理地研判整体通胀已经“触顶”成功。但通胀从顶峰回降，主要是由于汽油价格从急涨转为急跌，因此压低通胀的效应可能只是一次性，就算通胀“触顶”，却未必就此快速下降，而是可能停留在高原区波动。

再看“指数触底”，这要从技术面观察。依据“黄金切割率”，标普500指数从元月初的顶峰，到6月中的最低点，跌幅已经接近2020年3月到2022年元月期间总升幅的50%，技术性支撑力道浮现；再者，今年初到6月中指数跌幅略大于20%，符合“空头市场”定义；这道防线如果彻底溃败，股市便走入“空头”；但若能够力守，便是底部浮现。

事后来看，至少在现波段“指数触底”很可能已经成功。“触底”成功，之后美股便展开两个多月的“夏季反弹”，但诸多技术指标显示回升势头可能需要休息。

至于Fed的紧缩行动，目前市场的眼光已经超越Fed的思维。Fed的立场是持续升息以抑制通胀，市场想的却是既然通胀已经“触顶”，则今年利率升得愈快，明年就会愈早降息。市场普遍认为一旦经济减弱，失业增加，且通胀下降，就算距离2%通胀率的目标还远得很，Fed仍会开始降息。

股市最大的仰仗，就是过去几十年来的经验证明，股市只要出现重挫，Fed就会进场救市。1980-2000年代有“葛老护盘”，2008年金融海啸及2013年退场风暴，有“柏公护盘”；2016年人民币贬值危机有“耶伦护盘”；2019年流动性紧绌，2020年初疫情肆虐，又有“鲍尔护盘”。代代薪传，香火不断；使投资人对于“Fed护盘”已经从信心，升华成信仰。

然而投资人这股信仰，却可能已走入误区；因为以往在护盘时，Fed不必担心通胀升高，但这回却恰恰相反。Fed快速升息，目的是将资金抽离经济体系，使金融情势趋紧，以抑制总需求，从而压低通胀；但现在美股上涨，公债殖利率下降、加上最近美元回贬，反而使金融情势比今年3月开始升息时还更宽松。因此市场其实是在跟Fed对着干，使Fed对抗通胀的行动事倍功半；加上就业市场依然红火，工资持续上升，工资─物价上升漩涡的风险并未消除。股市愈涨，未来降息的时间可能不是更早，而是更晚。

总之，目前美股已经走到关键时刻，两种触感的推升力道已现疲态，对Fed的信仰也不再靠得住。“熊市回升”未必，“多头再起”也难；比较可能的走势是在9月中Fed会议之前，将进入回档整理期；震荡幅度将相对较大。本周末鲍尔在杰克森洞年会的演说内容，更可能是左右美股极短期走势的关键。