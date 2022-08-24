三份对台白皮书 美国角色的演变

来源：中时电子报

作者：严震生

美国政府经常称对华政策是以三个公报为基础，现在北京对台湾也有了三份白皮书，即1993年8月的《台湾问题与中国的统一》、2000年2月的《一个中国原则与台湾问题》，以及今年8月的《台湾问题与新时代中国统一事业》。台北学界及媒体看到最重要部分是中共“不放弃承诺使用武力，保留采取一切必要措施的选项，针对的是外部势力干涉和极少数‘台独’分裂分子及其分裂活动，绝非针对台湾同胞，非和平方式将是不得已情况下做出的最后选择。”的警语，以及不提过去曾出现“一国两制”下“不派军队和行政人员驻台”的承诺。

这是从台北的角度来看，当然注意到切身相关的问题，但我们也不能忽略北京如何看待华府在两岸关系中的角色。照理来说，如果中共认为两岸关系是国内问题，美国应该没有角色才对，但事实上两岸关系就是美陆台关系的一部分，因此美国必须被纳入讨论。

1993年《台湾问题与中国的统一》有关台湾问题由来的部分，已将国共内战的延宕怪罪于美国对蒋介石政府的支持。随后，原已被美国放弃的迁台国民党政府，又因为朝鲜战争缘故，和华府签署《共同防御条约》，直到大陆取得联合国代表权、尼克森访问中国并签署《上海公报》，以至于1979年建交后，双方关系才正常化。接着，这份白皮书指出美国国会通过的《台湾关系法》，让华府可以“继续向台湾出售武器和干涉中国内政，阻饶台湾与中国大陆的统一”，因此台湾问题未能解决，美国政府是有责任的。

2000年的《一个中国原则与台湾问题》没有提到内战时美国的立场，但仍对朝鲜战争后美国企图推出“台湾地位未定论”、策动“双重承认”及制造“两个中国”等动作，有严厉的批判。此外，北京政府认为既然美中关系已正常化，华府就当切实执行两国间的三个公报及美方承诺，仅与台湾发展文化、商务、和其他非官方关系，且应反对“台湾独立”、“两个中国”及“一中一台”。再者，这份白皮书虽未明指美国，但反对任何与其建交的国家“向台湾出售武器或与台湾进行任何形式的军事结盟”。最后，北京承认“台湾问题是中美关系中最核心、最敏感的问题”，因此对当时众议院通过的《台湾安全加强法》做出强烈的回应。不过，此案未通过参议院，当然总统也未批准，因此并没有成为美国的法律。

本月推出的《台湾问题与新时代中国统一事业》白皮书，省去了美中建交前的历史部分，但对于美国的批判是更直接、更具体。首先，它指出，以美国为首的个别国家一些势力与台独分裂势力沆瀣一气，妄称联合国2758号决议没有处理台湾的代表权问题，炒作非法无效的《旧金山和约》，无视《开罗宣言》、《波茨坦公告》在内的一系列国际法律档，鼓吹“台湾地位未定论”。同时这些国家宣称支持台湾“有意义地参与联合国体系”，其实质是企图改变“台湾是中国的一部分”的地位，制造“两个中国”、“一中一台”，实现其“以台制华”的政治目的。

最后一项的“以台制华”是先前所没有的，充分反映北京视台北为华府的马前卒，是围堵中国的工具。随后这份文件对此再说明指出，外部势力干涉是推进中国统一进程的突出障碍。美国一些势力出于霸权心态和冷战思维，将中国视为最主要战略对手和最严峻的长期挑战，竭力进行围堵打压，变本加厉推行“以台制华”。

在北京的认知中，美国“虚化、掏空一个中国原则，加强与台湾地区官方往来，不断策动对台军售，加深美台军事勾连，助台拓展所谓国际空间，拉拢其他国家插手台湾问题”；随后白皮书特别强调“美国的一些反华势力以所谓自由、民主、人权和维护以规则为基础的国际秩序为幌子，刻意歪曲台湾问题纯属中国内政的性质，企图否定中国政府维护国家主权和领土完整的正当性与合理性。”北京认为这就是“以台制华”，企图阻止中国的统一大业，因此必须“彻底揭露和严正谴责。”

这份文件总共有六次提到“以台制华”，四次直指美国就是背后的推手，显然北京对美国的“阳谋”已到了忍无可忍的地步。另外佩洛西前脚刚走，北京就指出美国反华势力以自由、民主、人权为幌子，插手台湾问题，针对性非常明显。或许是因为这份文件，后续美国参议员马基(Ed Mackey)的访问团就比较低调了。

作者为国立政治大学国际关系研究中心兼任研究员