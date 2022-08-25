俄乌开战六个月：胜负只看一个决定性因素

来源：香港01

作者：叶德豪

8月24日，是苏联解体后乌克兰独立的31周年纪念日，也是2022年2月24日俄乌战争开打以来满六个月之期。泽连斯基（Volodymyr Zelensky）一直担心独立日之期俄军将以导弹轰炸加大对乌克兰各地的攻击，因此首都基辅市面大体无人聚集，离俄国边境只约30公里的第二大城哈尔科夫（Kharkiv）更实施了戒严。被视为“普京智囊”的右翼哲学家杜金（Alexander Dugin）之女杜金娜（Darya Dugin）日前疑被乌方特务杀害，在俄国获得了近乎“殉道者”的地位，更使局势显得特别紧张。

然而，如果我们打开地图，看看乌克兰各线战场上的局面，其实可见这场战争已陷入了一个双方都难有大进的僵持局面。

在乌东顿巴斯的战场上，自俄罗斯在6月底、7月初攻下卢甘斯克最后乌控城市北顿涅茨克（Severodonetsk）之后，面对得到“海马斯”（HIMARS）多管火箭炮助力的乌方守军，俄军进展几乎停滞，连离卢、顿两州交界不足10公里的谢韦尔斯克（Siversk）也尚未攻下，前线依然集中于谢韦尔斯克与其南方巴赫穆特（Bakhmut）的乌军防守阵线之上。

在南方的赫尔松（Kherson），看似曾一度计划大举反攻的乌克兰军队，最终采取了扰敌制造相对优势的缓进策略，以“海马斯”的炮轰截断俄控地区到第聂伯河（Dnieper River）西岸赫尔松市的补给，并打击俄军后方的弹药库，希望使赫尔松市愈来愈难防守。不过，由于乌军在进攻上（相对于防守而言）并没有经验、人数、火力上的优势，双方依然在前线争持，俄方则试图设立浮桥作补给之用。

赫尔松的形势，却分薄了俄军原已不足的兵力，迫使俄军从东部抽调兵力增援赫尔松州。据报当地俄军人数从7月底的1万多人，至今已增至近3万之数。尚未正式向乌克兰宣战以作全国动员的莫斯科当局，近月以来也一直在全国各地以高薪招募兵员，用来补充前线不足。

袭击克里米亚的意义

面对俄军依然能在顿巴斯缓缓推进，除了赫尔松的缓攻之外，乌方近来也试图在克里米亚发动攻击，当中包括萨基（Saky）空军基地、一些弹药库，甚至是塞瓦斯托波尔市（Sevastopol）的黑海舰队总部——虽然后者的无人机攻击仅具形式性，俄方指其被俄国空防系统击中后坠落于一座大楼天台起火，但乌克兰的无人机竟能深入俄军重地空域本身，已足让俄方震惊。日前黑海舰队的指挥官也遭撤换。

不过，除非乌克兰在欧美军援中得到级数上的提升，否则其对克里米亚较远程目标的打击，并不构成反攻的可能。尽管泽连斯基近来经常提到俄乌之战以克里米亚而起，也以克里米亚而终，表明重夺克里米亚的意图；而一些西方情报也显示萨基空军基地受袭使黑海舰队有一半战斗机不能运作。可是，这一类攻击只能造成破坏，不能带来领土控制权的改变。

乌克兰攻击克里米亚的原因有二。其一，乌方是想要改变“克里米亚已稳定属于俄国”的现状。 2014年克里米亚不守而失再经公投入俄之后，几乎已恢复到苏联时代俄罗斯人黑海渡假胜地的风貌，乌克兰的攻击就是希望警告当地俄国人，克里米亚依然是不安全的争议领土。事实上，在乌克兰发动一连串攻撃之后，当地确有出现暂住或旅游的俄罗斯人撤走的情况。

其二，由于乌克兰南部扎波罗热（Zaporizhzhia）、赫尔松的俄控区不时传出正准备按照克里米亚剧本公投入俄的消息，主动攻击克里米亚就是要挑战俄国底线，向俄方和西方证明乌克兰敢于攻击俄国法律下的俄国领土，以说明即使俄国开战以后占得的土地都法律入俄，这也不会阻碍乌方的反攻意图。

欧洲最大核电厂的争议

另外，在乌克兰南部的第聂伯河前线，俄军在开战之初即已占据的欧洲最大扎波罗热核电厂，虽然一直由乌克兰核能当局的人员继续营运，近来却不断发生疑由攻击造成的爆炸事件。俄乌双方各执一词指控攻击是对方所为，企图将对方包装成不理核意外的冒险主义者。乌方更指责俄国将军火运进核电厂，以核电厂作为发动攻击的据点，并有计划切断核电厂对乌克兰的供电。乌克兰的电力有近半来自核电，当中扎波罗热占了其中的三、四成左右，这将进一步加剧乌克兰部分地区的能源紧张。

对于核电厂的危险局面，国际原子能机构（IAEA）23日就表示可能在未来数天派员到电厂视察。此前，俄乌双方都先后表示同意让IAEA派员到访，当中争执据报是IAEA人员到底是要由乌克兰控制地区，还是俄控乌国领土进入核电厂。

在核意外无人不想避免的前设下，扎波罗热核电厂的争议，大概只是整场战争中的一只小棋子。

还是脱离不了消耗战

纵观上述的整体战局，俄乌双方都陷入了一场消耗战，双方都曾试图从消耗战中脱身，例如俄方数个月前企图迅速收复乌东顿巴斯卢甘斯克和顿涅茨克两个亲俄分离主义“共和国”的领土，好宣布阶段性胜利；又例如乌克兰曾希望在赫尔松进行反攻以扭转俄国不断缓缓推前的战势等等。但双方的尝试皆以失败告终。

在这一场双方都避免不了的消耗战中，胜负只余一个决定性因素，那就是欧美能否持续此刻对乌克兰的支援。

目前，除了耶鲁大学7月底公布的长篇论文分析之外，无论是俄国的官方数字，还是各方公私机构的数据、预测和分析，俄国的经济在西方制裁之下仍然能够持续下去；国际货币基金组织（IMF）只预估俄国经济本年收缩6%，比起开战之初白宫曾提及的15%减缩过半。

相较之下，无论是在军备上，还是在财政上，乌克兰若无西方支持将马上无以为继——军备方面不言自明；在财政上，政府税收只及开支近四成，战争开支占政府支出六成，每月还需50亿美元（69亿新元）去支持非军事开支，而西方政府已承诺的财政援助并未足弥补，更遑论承诺和实际供款之间有重大差距存在（例如欧盟的90亿欧元（125亿新元）资助，如今只得10亿送达）。

到本年冬天，当意大利右翼上台、美国不太热衷支持乌克兰的特朗普派共和党人夺得国会控制、欧洲身陷高涨不下的能源开支甚至能源配给之中，寒冬之下的欧美民众还能否维持此刻尚存的援乌热心，就是决胜关键。