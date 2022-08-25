中国经济挑战美国 掀世纪之辩

来源：台湾《经济日报》社论

美国前财政部长萨默斯表示，有关中国经济规模将超过美国的预测，与历史上日本和苏联曾经历过的情况大同小异，而那两个国家都没能成功。萨默斯在彭博电视的“华尔街一周”节目上说：“就在六个月或一年前，按市场汇率的GDP总量来算，认为中国经济会在某个时点超过美国是一种公论，现在没有人这么肯定了。”

萨默斯在1999年至2001年克林顿政府时期担任美国财政部长，在此之前，他是一名非常出色的经济学家，堪称学而优则仕，因此他对美中经济比较的观点自非泛泛之论。

他指出，在上个世纪的60年代和90年代，苏联跟日本的经济均有出色表现，苏联与日本的GDP与美国GDP之比一度接近60%甚至70%，但最后均功亏一篑，不但未能超过美国，反而又拉大了跟美国的差距。萨默斯因此认为，尽管近年来中国经济崛起快速，中国GDP与美国GDP之比在2021年也升高到了77%，但最终也可能落到跟前苏联和日本相同的结局。萨默斯并以中国今年以来表现不佳的一些指标，例如，包括高盛在内的机构下调对中国经济的预测，认为今年GDP只会成长3%，远低于北京设定的5.5%目标。此外，他也以中国未来将面临的挑战来佐证他的观点，包括巨大的金融风险、推动成长的引擎不明确、共产党愈来愈多地参与企业，及老年人比重上升的人口结构等。

对此，我们提出一些不同角度的看法。首先，无论是前苏联vs.美国、日本vs.美国，及中国vs.美国的比较，都是一个长期的概念，长期GDP的表现更多是取决于一国的潜在成长能力，而与短期的经济表现或指标的变化并无太大关系。

其次，以上个世纪前苏联与日本均曾一度接近美国但最终却未能赶上美国为例，据此判断21世纪的中国将是下一个苏联或日本，恐怕也失之于过于草率。国家与国家之间的兴衰分析与比较，或许能找到一些相似的逻辑，但肯定也会有一些并不相同的独特因素。此处不妨就前苏联、日本、美国与中国的情况做一些简略的分析。

前苏联1917年10月革命成功之后，有大约半个世纪经济表现强劲，与社会主义理想的激励和计划经济在资源运用上的阶段性表现有关，但难以持续；所以，虽然1950年代的“斯普特尼克危机”给了美国巨大震撼，最终苏联还是在1991年以解体告终。

日本在20世纪的表现，首先是19世纪明治维新打下的现代化基础，及1895年甲午战争打败中国后，获得来自中国的巨额赔偿，加上战争掠夺，总额达3.5亿两白银，相当于日本当时全国财政收入的6.4倍，也是清政府财政年度收入的4.4倍。二战之后，又发了朝鲜战争及越战两笔战争财。所以总的来看，日本后来之所以在1980年代直追美国，多与此等战争红利有关，但红利总有耗尽之日，这也是1990年代大泡沫破裂迄今，日本已持续失落了30年的主要解释。

再看美国。 20世纪的美国霸权是建立在全球第一的软实力（体制加科技）、硬实力（军事）及虚实力（全球独占的印钞权）之上，但进入新世纪之后，这几种实力都在变化或弱化之中，特别是对内而言体制的腐化，及对外而言“去美元化”的方兴未艾，凡此都是对美国霸权能否持续的最大挑战与威胁。

最后谈中国。近代中国的崛起与近500年九个西方（包括日本）大国崛起基本全靠殖民、侵略与掠夺完全不同，中国凭的是本身的潜能与努力，这也是1840年之前让中国在两、三千年历史中能经常位居世界前沿的条件，换言之，当代中国是正在从近代处于下行或低潮的“非常态”向历史长河的“常态”回归的过程或开始。

怎么看中国与美国的竞争？萨默斯作为一位出色的经济学家，看来也需要多涉猎一些历史。