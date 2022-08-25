来源：联合新闻网

作者：曾志超

去年起中国大陆暂停台湾农渔产品进口，台湾凤梨（黄梨）就以“民主凤梨”知名，在日本等地行销；石斑鱼被禁，又有“民主的鱼”称号；立陶宛兰姆酒销陆受挫，台湾烟酒购入也高喊“民主的味道”；近日蔡英文总统更抛出“民主晶片”。此举不禁让人联想到，蔡政府有意拉高“抗中”氛围，淡化两岸贸易关系。

美国甫通过《晶片与科学法案》（CHIPS＋ Act）立法，目的在于阻挠中国大陆在半导体的发展，防范大陆主导半导体产业的制造，并于法案中增设内含“护栏”(guardrail)条款。接受美国联邦资金者，即获得美国补助的业者，未来10年不得前往中国大陆或其他不友好国家投资、建设先进制程，迫使他们在美国和中国大陆之间做出选择。

不久前并喊出的Chip 4，就是联合美、日、韩、台的半导体联盟，进一步联合晶片大联盟，共同围堵中国大陆，且范围不只是晶片制造，还可能扩大至晶片出口、材料、设备、软体、技术甚至是人才等领域的管制，让大陆半导体产业全面与西方国家的供应链完全脱钩。

蔡总统日前接见美国印第安纳州州长侯康安访问团时，提到台湾有能力也有意愿，加强跟民主伙伴之间的合作，共同建构民主晶片的永续供应链。经济安全是国安和区域安全的重要支柱。台湾有能力，也有意愿，加强跟民主伙伴之间的合作，共同建构民主晶片的永续供应链。我们要一起维护共享的价值，创造更多的繁荣。

上述说法，实与美国思维如出一辙，透露出台湾可能将配合民主地区组成半导体供应链，除了可能优先供应给这些地区外，还可能加入围堵中国大陆半导体的行列。

台湾身为晶片生产大区，根据集邦科技6月公布的数据，2022年Q1晶圆代工，光是台积电就超过五成，市占比去年第四季再攀升1.5个百分点，达53.6%，先进制程几乎呈现独占的地位。

大陆（含香港）一向是台湾最大的出口市场，长期占台湾总出口的比重达四成，2020年达最高峰43.9%，2021也有42.3%，今年大陆因封控等因素，出口成长率低于预期下，今年1-7月仍达39%。观察出口主要项目，其中前六大产品几乎都是负成长，仅电子零组件仍大幅成长二成。电子零组件占出口比重逐渐飙升，在2019年首次突破五成后，今年前七月更超越六成的门槛，创61.2%历史新高。其中又以积体电路为大宗，占前七月总出口比重逼近五成（45.4%）之谱。

若台湾限制积体电路出口大陆，冲击将相当可观。虽然可重创大陆的科技产业的发展，并可达成民进党政府长期想要的目标--大幅降低对大陆市场的依赖。然而，此乃双面刃，非但台湾半导体产业出口也将大衰退，且大陆为世界工厂，当无法取得充分的晶片，各种产品都难以出货，势必会拖垮全球经济，台湾也难以幸免。更糟的是，中国大陆还会祭出前所未有的报复，届时将产生难以想像的后果。

执政党年底选情不乐观，极有可能再次实施“抗中”政策，民主晶片或许就是他们处心积虑的选战王牌！