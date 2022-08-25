朱、侯都打两岸牌为2024较劲

来源：中评社

作者：张嘉文

中国国民党主席朱立伦近来一改先前言必称亲美，不仅指派副主席夏立言率团访陆，对外发言也一直强调亲美、友日、和陆的路线缺一不可，以及两岸对话交流的重要性等等。无独有偶，将竞选连任的国民党新北市长侯友宜，近来也大谈超越市长规格的两岸议题，但立场和朱略有不同，两人是否已在为接下来的2024暗自较劲，值得关注。

国民党自2016年失去执政权后，在野已迈入第七年，2024大选民进党蔡英文因执政满八年，将须推派新人选参战，被视为国民党有较大机会重返执政，所以能否推出最强人选竞争，将是最大关键。

此次被视为九合一选举领头羊的侯友宜，因为选情稳定，要顺利连任几无问题，接下来是否有机会更上一层楼攻大位的讨论，更受到注目。可是摆在侯眼前的，除外部因素，党内竞争更是关键，尤其是朱立伦是否也将再攻2024大位。

朱立伦去年回锅参选党主席，被认为就是瞄准2024大位，即便这一年多来领导国民党过程中，历经不少风波，但如果九合一选举结果是蓝营大胜，尤其县市长席次比现在的14席多，或者是收复台北市和桃园市的执政等等状况，都将垫高朱参选2024的基础。

相较之下，甫竞选连任成功的侯友宜，如果要对上有选举战功的党主席朱立伦，在正当性上谁高谁低，届时似乎将引起极大讨论。

两岸议题肯定是2024大选主轴，如何对抗民进党的“抗中保台牌”，将是国民党的重大难题。也因此，朱立伦和侯友宜近来都在大谈两岸议题，似乎就是在为接下来的竞争暗自较劲。

朱立伦近来略有转向，强调亲美之余也一再重申两岸对话交流的重要性，似乎是观察到两岸已在迈向冲突的悬崖边，希望提供给台湾民众不同于民进党对抗路线的选择。而侯友宜的论调则偏向中间，他昨日罕见接受《自由时报》专访更偏小绿，也是面向绿色选民，未来两人的2024竞争是否延伸到路线之争，值得关注。