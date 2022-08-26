俄乌战争半周年 战争难测不轻言

来源：香港01

作者：评论编辑室

今年2月24日，俄罗斯总统普京宣布对乌克兰展开“特别军事行动”，也即发动入侵乌克兰的战争。本周三（8月24日）是战争爆发半年，也是乌克兰的独立日，乌克兰总统泽连斯基矢言要作战至直到夺回克里米亚为止，似乎战争还会继续下去。

在战争爆发之初，外界假设了战争很快将会结束。起初以为俄罗斯将快速攻占乌克兰，后来又以为俄罗斯会被西方的制裁拖垮。然而这些预期都落空了，俄罗斯未能攻占首都基辅，但在战场和经济上也没有崩溃。战争变得旷日持久。

俄乌战争远超双方预期

也许俄罗斯轻视了乌克兰反抗的力度以及西方国家的支持力度，但战争持续，确实对其造成沉重伤害。由于情报存在很大的立场误差，我们难以准确地了解俄军到底损失了多少士兵，但说死伤者以万计应不夸张，当中更有多名将领级军官阵亡。近日，俄罗斯重启“英雄母亲”的称号，对生育10个孩子的女性给予奖励，也侧面反映了伤亡的严重。

经济上俄罗斯也遭受到沉重的打击。先不论俄罗斯政府及商人的海外资产大规模被冻结，西方企业大规模退出俄罗斯、加上技术制裁等都对俄罗斯民生和经济发展造成不可估量的负面影响，今年第二季俄罗斯GDP便大幅缩减了4%。

虽然如此，但情况也不尽如西方预期般。战场上西方对乌克兰的军事援助不能扭转其弱势，俄罗斯推进虽然缓慢但却有实质进展，已攻下了乌克兰东部及南部不少地区，乌克兰军却没有能力反攻。西方如果过度参与，则俄罗斯可能会威胁使用核武，这使得乌克兰看不到战胜的曙光。

而经济制裁虽然为俄罗斯带来损失，却不足以拖垮俄罗斯经济。而且全力参加制裁的只有G7为首等国家，俄罗斯能源产品转向其他市场，西方无法完全阻止俄罗斯从出口中获利。反而俄罗斯受惠于制裁所引起的全球能源价格暴涨，更有能力应付长期战争。路透社上周引述文件指估计今年俄罗斯的能源出口将达3375亿美元，比去年还要增长38%。反而西方国家的通胀却因为能源价值高企而更为失控。

战争充满未知 时刻保持敬畏

历史上一些战争很快结束，没有造成多少生灵涂碳和经济损失，但却有不少超出世人所料的战争。1914年6月28日，奥匈帝国皇储斐迪南大公在萨拉热窝被刺杀，令奥匈帝国向小国塞尔维亚宣战。当时又有多少人会预期一名19岁青年的行动竟会引发世界大战，引致超过4000万人伤亡、并将四国帝国送进坟墓。在韩战和越战中，又有谁在一开始会预见装备精良的美军竟然不能战胜，最终更只能倖然离场？2001年美国发动阿富汗战争，当时又有哪位官员和专家能想到反恐战争一去就是20年，最终塔利班又再重掌阿富汗政权？

俄乌战争以及这些例子都在在说明了战争就像掷股子一样充满了未知和不确定。即便作好了众多准备和盘算，但战争的复杂性往往令其走向和结果远超人类预想。因此，对于战争我们必须抱着时刻敬畏的心，谨记战争只是万不得已的手段，不能将之轻松地挂于口边。

近年国际局势因为中美角力变得异常紧张，尤其是最近台海局势更触动了不少国人的心弦。随着中国国力的增加，很多人似乎忘记了战争的本质，以为战争可以轻松取胜，两岸一些冲动激进者更动辄便说要以武力解决问题。俄罗斯认定乌克兰加入北约威胁到生死存亡，而它除了战争之外也没有其他办法。不过大陆并非俄罗斯，台湾也非乌克兰，我们有的解决方式远比俄罗斯要多。实现祖国统一，我们应该用尽一切和平的手段、避免不可知的战争，切勿轻言武力。