收紧防疫一刀切 香港体育业界一肚气

来源：《星岛日报》社论

香港疫情升温，原定后天举行的田径总会10公里锦标赛和10月举办的维港渡海泳，因当局突设人数上限而触礁，引起体育界不满，炮轰港府朝令夕改，限聚措施只针对体育界，既没有明确准则，事前又没咨询，完全不顾业界感受。港府在处理今次事件有欠妥善，宜吸取教训，今后为活动运作机制订立准则，并加强与业界沟通。

港府日前决定对上述两项赛事的活动人数大幅减至500人，田总决定取消赛事，而游泳总会正考虑停办渡海泳。立法会体育、演艺、文化及出版界议员霍启刚狠批政府突然改变安排，并设置人数上限，令业界事前为了筹备赛事所付出的人力物力付诸东流，做法一刀切，欠缺明确准则，要求撤回有关限制，并埋怨“体育界一直是政府的伙伴，有事时却被人放在尴尬的位置”，大有“有事钟无艳”的慨叹。

做好跨部门协调免生怨气

尽管当局解释这是出于防疫需要，因两项赛事参加人数较多，而且选手比赛时要除口罩，有增加病毒传播风险，但体育界最不满当局说收紧便收紧，事前完全没有咨询意见。以田总为例，早在5月向政府申请举办赛事，一直积极配合各项防疫要求，如分批起步、跑手须接种疫苗、比赛当日要做快测呈阴性才可参加，周一与政府官员开会时对方仍开绿灯，怎料翌日便接获通知，活动人数有限制，予人朝令夕改的感觉，无所适从。

这背后相信是协调出问题，港府不同部门与相关体育总会之间沟通做得不好，可能是由文体旅游局官员专责处理大型体育活动申请事宜，而医卫局未必每次都派人参与，只要主办当局依足防疫要求便可以，但当疫情出现反弹，医卫局官员对人群聚集活动感忧虑，最简单的方法便是限制活动人数，对于究竟赛事有多少人已经报名却一于少理，也没咨询过业界意见，便作出限聚决定。即使田总提出分组作赛，游泳总会提议分四个时段比赛，政府官员都统统认为不可行，田总别无选择，又无法抉择已报名的逾千名选手中谁可出赛，为公平起见，唯有被逼取消赛事。

此外，疫情自8月初开始反弹，上周四确诊个案开始突破6000宗，昨天更突破8000大关，升势急速，当局收紧群聚活动是可以理解，但为何偏偏选择向体育活动开刀，却欠业界一个解释。主办当局规定参赛选手要打了针、做快测，加上在户外作赛，传播风险较低，以去年渡海泳为例，1500人参与，赛后连一宗感染都没有，今次为何却如临大敌。反观演唱会有1万多人在密闭空间群聚，政府却没对演唱会叫停或限制观众人数，反而对有2000人参加的户外赛事却诸多限制。

因此，政府须就限制大型体育活动一事，向公众加以解说，箇中是否有任何准则，好让业界和运动员知所适从，以免之前投入的资源全部白费，也避免予人打针也无法正常参与运动比赛错觉，打击市民接种疫苗意欲。

有事呼之则来伤透业界心

事实上，体育界向来是政府的合作伙伴，每当运动员在国际体坛盛事中夺得奖牌，凯旋归来总会应政府要求，参与祝捷活动，与民同乐，凝聚社会团结。奥运奖牌得主如张家朗、杜凯琹、苏慧音等日前答允在百忙之中当“星级友师”，配合政府的“共创明Teen计划”，帮助劏房户学生规划人生。假如当局在处理今次两项比赛设限未能给予一个让人信服的理据，可能予业界呼之则来，挥之则去的感觉，气愤难平。

港府疫下处理体育赛事，宜为活动设定清晰准则，在做决策前与业界进行跨部门协作沟通，探讨是否有优化空间，避免一言堂决定伤透业界的心。