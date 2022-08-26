台海通行 美中新角力点

来源：中时新闻网

作者：陈一新

最近，美国白宫印太事务协调总监坎贝尔发表措辞强硬的四项对台政策，令人奇怪的是，中国大陆外交部发言人汪文斌的回应相对低调，并未直接驳斥坎贝尔的说法。

坎贝尔12日在记者会表示，拜登政府将提出四点对台政策。一、美国将与台湾展开一系列的经贸谈判，华府并已拟定美台经贸谈判的路线图。二、台湾面对中国大陆强大威胁，显现不对称战力的不足，美国决定增强台湾的自卫能力。三、美国将采取“台海标准化海空通行行动”，以维持台湾海峡的自由航行与飞越权。四、美国将进一步强化在印太地区的军事存在。美国在采取军事行动之际，将会非常冷静地进行。

显然，坎贝尔对于中国大陆借着对台湾的海空联合军演，将台海“内海化”以及垄断台海中线的做法，并不以为然。他可能认为，如果美国不在印太地区维持强大的军力，不仅台海会成为中国大陆的内海，恐怕南中国海与东海也不保。

面对坎贝尔措辞强烈的四点对台政策声明，汪文斌不仅对坎贝尔提出的四点对台政策只字不提，而且也未对他强调的“强化台湾自卫能力”“台海标准化海空通行行动”“加强美国印太地区的军事存在”加以反击。

在17日的记者会中，汪文斌仅提出原则性的四点回应。一、在佩洛西事件中，美国挑衅在先，中国大陆维权在后。二、破坏台海和平稳定的是美国，不是中国大陆。三、对于美方一手制造的《台湾关系法》与“六项保证”，中国大陆一向坚决反对；希望美国仅接受中美三大联合公报。四、针对佩洛西事件，中国大陆多次警告，美国却未回应，北京说到做到的，拜登政府不应感到意外。他并暗示，只要中美两国关系改善，自然可以恢复气候变迁的谈判。

汪文斌没有冲着坎贝尔措辞强硬的谈话进行直球对决，原因何在？其一是北京透过对台军演已向美国传达强烈的信息，若是再对白宫官员的谈话做出强势表态，中美紧张态势可能会呈现螺旋状的攀升，不利两国关系的未来发展。其二是习近平11月还会和拜登在20国峰会举行场边峰会，如果中方对白宫官员提出的对台政策声明强硬表态，恐怕不利拜习峰会气氛的营造。其三是坎贝尔对台政策声明之中，北京最难因应的就是“台海标准化海空通行行动”，因为这是美国冲着中国大陆将台海视为内海与垄断台海中线的做法而来。

但若是中方仅针对其他三点表示不同意见，却避开“台海标准化海空通行行动”的议题，可能会被视为避重就轻。因此，中国大陆外交部仅针对原则性问题做出回应，却不对白宫官员的对台政策声明提出反击，显然是深思熟虑的做法。