通胀与罢工中 勿让弱者更弱

来源：香港01

作者：汤文诗

环球能源及食品价格持续上升，英国通胀久高不下，最新7月的消费者物价指数（CPI）同比上升10.1%，创下40年来新高。普遍预期英国通胀尚未见顶，到明年初CPI升幅可能达15%至18%。高通胀令英国工人的收入变相减少，社会不满终引致罢工潮。

今年以来，英国已有多个工会发动工业行动，例如6月希斯路机场的英航员工便决定暑期罢工，上月底铁路工会开始组织罢工活动，以至现在全英最大货柜码头菲力斯杜（Felixstowe）2000名工人发动罢工。除此之外，包括邮政、英格兰及威尔斯地区的刑事大律师也宣布将发动罢工。有传闻指，数百万从事公共服务的工人也正在酝酿秋季大罢工。

罢工工会属较有能力者

当下英国工会比起70年代全盛时期的矿业工会已经弱了不少，但能有工会组织工业行动的行业，相对于其他行业仍较有谈判优势。例如上月发动罢工的伦敦地铁工会（RMT）便有数万名成员，过去在2021、2017、2016、2015、2014年都发动过不同程度的罢工。另一边厢，菲力斯杜港口工人的工会虽然只有不到2000人，但包含了大部分码头员工，在与劳方谈判上有更大的优势。负责码头经营的母公司和记其实已经向工会开出加薪7%及每人一笔过500镑（英镑，下同，约821新元）的奖金，惟工会认为幅度不足而继续工业行动。

能组织大型工会的行业，一般都有一个单一大僱主，而且有一定的专门技能，在社会上并非最弱势的人。例如铁路从业员的平均税前年薪为约4万4000镑，即使包括较低薪的清洁工人等非技术人员，薪金中位数也达3万1000镑。而按菲力斯杜货柜码头的发言人指，工人的平均年薪高达4万3000镑。英国2021年的全职收入中位数及平均年薪分别为3万1000及3万8000镑，可见这些发起工业行动的工会未算社会真正基层。

政府应帮助真正的弱势

当然，这些工会或行业应该为自己争取权益，这里要说的只是虽然他们在社会及媒体上的声音往往很大，但那些真正需要关注的人有时可能被社会忽视。

众所周知通胀有累退性质，对于低收入人士基本物价的升幅对其生活品质影响更大。比起码头工人到底能加薪7%或是10%以上，社会上有很多更无助的人受到通胀更大影响。英国统计局资料显示，2021年低薪最密集的行业为饮食及住宿、其次为娱乐、零售等。按英国媒体做的调查反映，低薪工种包括酒吧从业员、侍应、美容理发师、托儿服务等，其年薪大约为1万5000镑至1万7000镑，远低于平均水平。

这些基层行业大部分不少都是小商户形式经营，很难组成强而有力的工会组织。而且它们多受疫情集中打击，过去一年利润大幅下降，根本没有空间加薪，不少工作去年更已经减薪一成以上。这些基层今年又再碰上高通胀可谓百上加斤，而且铁路和码头工会的罢工进一步打击经济，对他们更造成不对称的影响。

这对于香港社会与政府也是一个提醒。能在社会上为自己发声的人和团体很多时候都不一定是最需要帮助的弱者。例如近来经济下行，便有不少人提出要“减辣”刺激楼市，又或是有人为粉岭高球场作各种辩护。反倒是那些受打击最大、最需要帮助的基层，往往是连发声也欠缺渠道的真正弱势。