说夏立言求饶 蔡英文脸上就没“胖虎”耳光？

来源：台湾《联合报》

夏立言与张志军见面，海协会发的新闻稿称是两个“老朋友”见面，这感觉既陌生又熟悉，但一句话即可道尽──就是“好久不见”；七年前“马习会”的历史印象此刻再次跃然纸上。

所谓陌生的是，蔡英文上台后即拒斥“九二共识”，将两岸互动的政治基础不假思索地丢入字纸堆，导致两岸陷入憎恶、仇恨与对抗的敌意螺旋，无法自拔。加上美、中正好走进修昔底德的历史陷阱，蔡英文竟将台湾当成一件免费礼物，送给美国当成戳刺中国大陆的拐杖，两岸人物的会面早已比奇迹还要罕见。

熟悉的是，“夏张会”曾经就是为“马习会”铺就红毯的先驱，它是两岸最高领导人历史性会面的前奏，一个无可取代的和平与对话的典型，一个两岸可以藉对话消弭敌意并促成和解的范式！关心台湾命运的台湾人，都不会遗忘这是多么难能可贵的成就与机遇。

而如今夏张竟然有契机再会，岂不是好久不见？两人固然因夏立言只是个在野党党官，已无谋划前景的权力，只好闲话东西，但两人再会不也展开一幅和平的卷轴，让人可以一窥和平的光景吗？

但此刻的民进党，深怕人们记起过去的历史盛事，缅怀起曾经可以笑口常开地开门赚钱的日子，就只好拚命丢红帽子给夏立言戴，将人民的思绪拉回眼前，让他们只记得仇恨。

林佳龙说，国民党此举会向国际传达错误讯息，好像两岸有在谈，实际上是“大雄到胖虎家中求饶”，大陆军演是当面打夏立言耳光。陈其迈则说，中国大陆用军演想片面改变台海和平现状，国民党还派代表团去大陆；国共内战所受到的教训还不够吗？

林佳龙忘记了，大陆军演的时刻，作为三军统帅的蔡英文吭都不敢吭一声，只会跑美食展，写脸书说这“没有必要”，她不是才是真的怕了胖虎吗？她的脸上没有胖虎赏的耳光吗？林佳龙要不要告诉全民，跑美食展的三军统帅才是誓死抗敌的表率？

陈其迈的历史更是半通不通，国共内战是先战后谈，而不是边战边谈；是战事已到了不可收拾的败象才匆匆派了邵力子为首的五人小组去和谈，这时谈就只能任人宰割；按陈其迈之意，民进党是否也想重蹈国共覆辙，先战到只剩最后一个台湾人再谈？

民进党至今不敢承认，正是蔡英文主导的这一条错误的政经路线，让台湾走向战争，将台湾陷入了被解放军围岛演习的窘迫困境。民进党没有谋致和平的能力，还敢忝颜在继续庙堂上尸位素餐吗？

军演结束之日，北京当局顺势发表了第三份对台政策白皮书，其实就是一份和平的邀约书，无论它个中所提方案如何不为台湾人所喜，但毕竟它高举和平寄盼，奉和平为最高的宗旨，亦即它亦不同意两岸应该、或必要陷入无情的战火。

两岸要有智慧解决历史留下的难题；而它的办法绝不是我行我素，不只可能引来台海战火，甚而有可能引爆第三次世界大战的台独追求。夏张再会的的此刻，台湾所有人都应该仔细、透彻地思索和平的珍贵，不要任凭和平的机会从我们的指缝中一再溜走！