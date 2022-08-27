从许倬云的忧虑谈起：中国切不可掉进美国的陷阱

来源：香港01

作者：邓峰

匹兹堡大学荣休教授许倬云先生，是一位学贯中西、通达古今、有着浓厚家国情怀的当世智者。他客居美国60多年，深入了解美国社会方方面面，最近在正和岛十周年的特别策划活动中谈及中美关系，表达了一位史学耆宿对于时势的深深忧虑。

许先生说：“中美目前的这样一种情况的确让我非常担忧。因为美国的霸权正在下降，而中国又是其霸权之路上唯一可能阻碍他的对手。所以美国在寻找一切可能的机会，想让中国率先引起争端，这样一来，他就有了挑起战争的理由。所以如果中国上了美国的当，受了美国的这种诱骗，出兵打仗，其实对中国是不利的。因为从地缘关系上来看，中美之间隔着一个太平洋，中国要想直接打击美国本土比较困难；而美国却可以通过远东地区的多个基地直接威胁到中国本土，这是非常不利的一个形势。”

许先生此言其实道出了一个经常被人忽略的问题，那就是除了中国面临和平崛起的难题，美国亦面临霸权和平下降的难题，许多人纠结于中国作为新兴崛起的大国能否不重蹈历史覆辙，坚守和平发展的道义理想，却不知历史上诸如美国之类的霸权国面临能否以和平竞争心态对待新兴崛起大国的风险。

许先生说，佩洛西访台“更是加剧了我对中美之间军事冲突的担心，好在中国保持了一个相当克制的态度”，“我们要清醒地认识到，美国一次又一次的挑衅，就是想逼中国先动手，然后他就有理由大举进攻，在这方面，中国千万不能被其蒙骗”。诚如斯言，纵使不考虑和平统一与和平崛起对中国最有利，若中美真的因为佩洛西访台发生军事冲突，后果不堪想象，不光改革开放以来中国孜孜以求的和平发展机遇期不复存在，而且仅从军事层面来说，贸然兴兵风险极大，今天被拖入乌克兰战争泥潭的俄罗斯与昔日被拖入阿富汗战争泥潭的美国，都是前车之鉴。所幸的是，中国大陆应对佩洛西访台非常审慎、务实，为国家发展赢取了更多时间。对于中国来说，时间越久，准备时间更充足，综合实力越强，日后胜算越大。

就像中国前驻美大使崔天凯在“2021年国际形势与中国外交研讨会”上说的，“要在中华民族伟大复兴战略全局中认识和运筹对美工作”，“既然斗争的目的，是为了维护人民利益和战略全局，那么在斗争的过程中，就应该尽一切可能，减少涉及我们利益和全局的代价和影响。原则上，不打无准备之仗，不打无把握之仗，不打赌气仗，不打消耗仗。人民的每一点利益都来之不易，我们绝不能让任何人掠夺，也绝不能因为我们自己的大意、懈怠和无能，使之遭受损失。”改革开放以来，中国的进步和发展成绩殊为不易，是一代又一代中国人付出大量汗水的结果，人民吃饱饭才仅仅四十年而已，理当倍加珍惜，绝不能自我膨胀，意气用事。

许先生特别强调，“最重要的还是要避免军事上的摊牌，这是非常危险的事情。所以中国在这方面一定要克制住自己，不能轻易地翻脸，在一些冲突上要把握好度，不要轻易地展开军事对抗。”他认为，“从美国来看，美国当下最严重的问题就是内部纪律的涣散和内部矛盾的加强”，“在我看来，美国现在的当务之急是约束自己，把自己整顿好，不要垮下去”，“前任领袖横冲直撞，现任总统犹豫不决，两个人都不大会冷静而睿智地应对危机，这真的是一个让我极为担心的事情”。

美国有美国的深层次问题，亟待美国有识之士去解决。面对一个日益不确定的美国，面对美国对于中国崛起的疑虑和警惕，面对美国内部那些仍旧活在冷战思维之中、盲目排外、极端狭隘的非理性反华力量的刻意刺激和挑衅，中国尤其应该要小心，要多去争取美国内部健康、理性的力量，多去团结世界范围内平等待我之人民，要懂得小不忍则乱大谋的道理，风物长宜放眼量，切不可掉进美国内部一些非理性反华力量急欲与中国摊牌的大陷阱。

从时机来说，中国与美国摊牌越早，对中国越不利，中国越容易被拖入泥潭。纵使有朝一日中美万不得已摊牌，越往后对中国越有利。中国最需要的是时间，是摆脱经济困境、早日复苏、持续崛起为全球第一大经济体的时间，是全面成为高科技强国、不再被别国卡脖子的时间，是人民生活水平持续改善、安居乐业、生活幸福、自由自在的时间，是社会公平、人尽其才、民主和法治健全的时间。俾斯麦说过，国家是时间河流上的行船。

从道义理想来说，和平崛起才是中国最应追求的目标，这不仅是中国人民的福祉，亦是对世界和平的贡献。当一个14亿人的大国，能跳出修昔底德陷阱，在开放、包容与人类文明多样性的框架下与美国和平竞争，对人类的意义无疑更大。毕竟，中美两大强国之间一旦发生军事冲突，对于两国人民乃至世界和平都可能是一场灾难。

近年来北京大学新结构经济学研究院院长林毅夫教授反复说的“当中国的人均GDP达到美国的50%”，“人口是美国的4倍，经济规模是美国的2倍，美国再不高兴也改变不了这个事实”，“新的、稳定的世界格局可能就会出现”，正是希望中国能通过一心一意发展和壮大自己，改善人民生活的方式来实现和平崛起。所以，林毅夫不厌其烦地主张，保持快速发展是中国驾驭大变局的基础和关键，是中国“最大的大局、最大的政治”，“快速发展仍是中国未来30年关键中的关键”。考虑到近年来特别是今年二季度中国经济发展和人民生活面临的困境，当下尤其需要集中精力改善经济民生，为经济早日复苏和重建人民的信心创造良好环境。

让人民过上好日子，以实力换取和平，为世界大同做些力所能及的贡献，这才是中国发展最应该追求的目标。正因这样，中国在改革开放之初便选择了韬光养晦，便选择了集中精力发展和壮大自己。一个国家只有当人民都能普遍过上好日子，才能凝聚起最强大最坚韧最生生不息的力量，进而对世界各地产生感召力和吸引力。

所以说，当下中国最重要事情是早日摆脱经济困境，让月收入在1000元人民币左右的6亿人同样过上殷实的生活，让国家治理更现代更法治更民主，让社会更包容更开放更理性，实实在在推动公平正义、共同富裕，藏富于民，藏力量于农业、工业、高科技和世道人心。至于舆论场上不时冒出的民粹民族主义，比如盲目排外的狭隘言论、充满戾气的好战言论，都是无意义的有害声音，根本不必理会。

只有这样，许倬云老先生的深深忧虑才不会成真，中国才能在日益面临不确定性的时代和世界局势下，为人民过上好日子、为世界和平，走出一条务实的大道。