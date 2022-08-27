两岸不想兵戎相见 务实沟通才能维系善意

来源：台湾《联合报》社论

国民党副主席夏立言率团访问大陆，与海协会长张志军会晤；其后，北京宣布在福建沿海军演。陆委会及民进党强烈质疑，认为夏立言此行对国际传达错误讯息，影响台湾内部团结。前民进党主席许信良则直言，夏立言访陆至少让对岸认为台湾问题仍有空间，不致到非动武不可；此事对台有利，“民进党不该敌视追杀意识形态不同的人”。

许信良现任亚太和平研究基金会董事长，这是国安局外围智库。其谈话将蔡英文与民进党区隔，虽不代表政府，却点出问题轻重。朝野阵营多唱衰夏立言访陆，从台海危机未除及选举考量看，多认为“时机不宜”。但蔡政府不断利用美国政坛人士访台拉高对峙，碰到台海危机便装傻保持低调，遇到大陆对台产业祭出制裁却又束手无策；如此自欺欺人的矛盾行径，看不出对台湾利益和国安有长期着眼。政府自己不作为，难道反对党也要跟着躺平？

“夏张会”以民间餐会方式进行，刻意降低政治性，双方也能直言不讳。夏立言表达台湾民众对围台军演的不满，以及对ECFA等经贸交流存废之忧虑，希望政治对立能尽量避免波及经贸和社会领域。国台办的新闻稿相当简要，强调大陆反制行动在捍卫国家主权和领土完整，是遏制台独和外来干涉的正义之举。针对两岸对话，则重申“九二共识”与“反台独”的共同政治基础，通篇未提促统。

这是台海第四次危机后，两岸首度对话，看似没交集，但能面对面各抒己见已属不易。国民党从军演切入，表达台湾民意，关注经贸民生，并不违背政府立场。“夏张会”颇似美中对话各陈立场，不求同存异，但保持对话之善意。值得注意的是，大陆比以往具弹性，愿聆听台湾负面民意，并非只有片面自嗨的统战语言。

对于夏张会，民进党的立场极其矛盾。绿营先指责夏立言会晤中共高层是“卖台”，又拿两人会后陆方持续军演讥“交流无效”，讽国民党“求饶被打脸”。这种态度，反映了民进党两岸政策的虚无及漫无目标。如若一场餐会就能使两岸融冰，蔡政府为何不积极作为？而执政团队除了言词挑衅，又为两岸和平做过什么努力？蔡政府对导弹越过台北、机舰入侵领海默不作声，对无人机侵扰前线视若无睹，能算是捍卫“国家尊严”吗？装袭作哑不算求饶吗？

与夏张会同时，美国副国务卿谢尔曼与中国驻美大使秦刚会面，双方谈及台湾问题，皆未对外说明。蔡政府不担心美中密谈卖台，却拿夏张会大作文章，宁可让大国博弈决定台湾前途，却见不得在野党替百姓向对岸发声，卑亢之间完全失却台湾的“主体”思考。

夏立言做的事，原属海基会的职责，可惜海基会已失去交流功能。陆方近期诸多报复行动伤害农渔民与中小企业生计，小三通则被“政治疫情”中断，台人在海外遭两岸犯罪集团贩卖，求助无门。这些无不攸关人民权益，执政党却毫不作为。试想，若蔡政府真的会做事，哪轮得到国民党插手？

政府最近不断接待美国参众议员，看似反制中共“新常态”，实则虚张声势。国际来客再多，也无法粉饰美军机舰刻意与台海保持距离的事实。美国《外交政策》杂志近期“台湾不能依赖美国爸爸解决问题”一文，批判蔡政府对北京创造的新常态准备不足，表面自信却依赖外援保台；“美国爸爸”一词，备显讽刺。蔡英文身为元首，却将“国家”利益全寄托在美国身上，自甘被他国当成棋子，主权意识何在？

