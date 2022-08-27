八月炮火唤不醒蔡政府？

来源：台湾中时新闻网

作者：吕志翔

塔克曼的《八月炮火》与克拉克的《梦游者：1914欧洲迈向战争》是两部探讨第一次世界大战的经典着作，基辛格等国际政治大师以历史为殷鉴，警告台海战争将如同一战带来人类浩劫。北京的实战化联合演训点燃了“八月炮火”，台海战争不再是遥远情境，而是可怕的现实，唯独唤不醒处于梦游幻境的民进党政府。

美国众议院议长佩洛西坚持访台使个人政治光环更为灿烂，却提供了摩拳擦掌的大陆最佳机会与藉口，对台湾展开全面性的武力恐吓、胁迫，并正面挑战美国在亚太地区的霸权，“切香肠式”渐进手段剧变为“震撼与威慑”的军事行动，中共领导人习近平展现了强烈的统一意志，而东风系列导弹及火箭弹也证明了解放军有充分的实力执行。

重大事件都有脉络可循，俄乌战争就是一战的历史重演，欧洲最大军事强权的俄罗斯严重误判，以为令乌克兰屈服不过是举手之劳；乌克兰领导人则不理会警讯，宁愿相信战争不会发生；而美国等北约国家又无法以外交手段阻止战争。

“今日乌克兰，明日台湾”不是无端的类比，美国与台湾明知佩洛西访台造成的安全风险远超过其象征意义，却未积极转变她的意志，同时又误判、低估大陆的可能反制行动，终于导致“围岛锁台”系列军演，即使台海现状尚能勉强维持，安全态势已进入极度不利于台湾的“新阶段”。

《外交政策》的评论标题“台湾不能依赖‘美国爸爸’解决问题”赤裸裸曝露台湾处境。该文指出，由于依赖美国在台湾遭受攻击时可以迅速驰援，台湾显得踌躇自满，无意采取重大行动改善国防；事实上，台湾仰赖美国政客访问吓阻大陆，以及台湾有事，寄望美国军事介入可化险为夷，根本是一厢情愿的想法。

早在佩洛西访台之前，“美国对台湾的支持是实质性或象徵性？”就是美国学者专家辩论的焦点，他们建议减少只具象征意义的访问，优先顺序应是美军提高在印太地区的军力部署，提供台湾充分的防御力量，方能有效吓阻大陆武力犯台。

但现实面却是，从8月起，透过军演“正常化、常态化”，北京达成进一步胁迫台湾的政治与军事目标，美国学界的忧虑不是无的放矢，民进党迄今却还在为外宾络绎不绝来台而沾沾自喜。

蔡英文在“823战役”64周年纪念日时表示，台湾有保卫“国家”的决心和准备，也有自我防卫的能力，“我们要让敌人明白，侵略台湾或试图侵略台湾将付出很大的代价。”这是蔡英文对台海新形势做出的最新回应，但缺乏坚韧国防为后盾只会沦为廉价的政治口号，而其背后的过度自信、错误认知、错误判断更是维护国安的大忌。

中美关系落入谷底，台海形势空前严峻，美国持续寻求开放、建设性的沟通管道，以管控分歧。反观两岸官方沟通管道早已断绝，蔡英文政府似乎有恃无恐，不思降低两岸的战争风险，持续以仇中言论刺激两岸敌意升高，如外交部长吴钊燮称柬埔寨诈骗事件是“一带一路遗毒”、国民党副主席夏立言探视台商、台生被抹红为“中共同路人”。

漫长、炎热的8月天已接近尾声，但“八月炮火”效应不会消失，甚至可能继续扩大，梦游中的民进党政府若仍不觉醒，台湾终将走向战争的灾难。