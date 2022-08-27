来源：台湾中时新闻网

作者：赵政岷

是要什么样的胆子，连警察都敢杀？是什么样的深仇大恨，要连砍两警55刀？是什么样的标准，让犯人逃脱七天修辞叫“逾假未归”？台湾社会到底出了什么事，让做恶的人无底线？

柬埔寨诈骗案，台湾人竟月逾千人前往，误信可月领6万元新台币以上，却沦入人口贩子手中，被迫从事诈骗。不从者被囚禁、殴打，甚至性侵、摘器官贩卖。更离谱的是被害人很多都是被朋友亲人骗的，以介绍一个2.2万美元、特别案子200万元新台币为饵，形同推人入坑不顾死活。而被害了还再加害别人，像抓交替一样，一个换一个，为自己的利益不管别人性命，比电影《鱿鱼游戏》还恐怖。

还有市长参选人论文抄袭死不认错，所属政党“为一人毁全党”在所不惜，以政治力量、网路风向攻击近百年历史、学术殿堂的台大，为了选举，政治可以直接干预学术。是什么样的领导人，敢毁掉学术研究伦理、著作权法律、人格诚实等普世社会价值于不顾？

台湾是民主自由社会，不只言论自由受宪法保障，媒体解禁、集会游行或成立人民团体都改为只要报备，却出现了一个《数位中介服务法》草案，举办了三次公听会。如果法案通过，台湾的网路世界，包括FB、IG、PTT、Dcard、巴哈姆特，甚至是传Line讯息，都有可能因为被认定和政府认为的事实不同，就被视为“假消息”，而被删文、停权、查办。依据此法案第三条，不当言论不需要由法院认定，台湾行政院辖下的文化部、交通部、经济部、法务部、教育部、农委会等各大部会都有权直接认定。

网路上99%的人反对，说因为有了这法，我们就不能去批评总统背书的林智坚论文是抄袭的，不能抨击新竹花12亿新台币盖出烂球场，为柬埔寨受害台人发声被攻击的网红Bump的影片会被删掉，大家也不许再质疑中央疫情指挥中心的疫苗价格跟3+11决策，更不能问停电是因为缺电还是小动物误触，因为政府已经定义了什么是事实，什么是假新闻。

台湾社会到底要如何守住最基础的价值体系？大陆著名商业顾问、润米咨询创始人刘润，写下了《底层逻辑：看清这个世界的底牌》一书，明白告诉大家，“你真的相信眼睛所看到的一切吗？”、“事实真的客观存在吗？”如果我们被表象经验所欺骗迷惑，看不透是非的本质，那这个社会的底层逻辑就丧失了，那你如何在千变万化的世界中自处，认清这世界的真相！

《底层逻辑》这本书提醒大家在商业上、社会上要做到：1、抛弃经验，不轻易下结论，怀着空杯心态去看问题。2、运用“假设—验证—结论—调整”，大胆假设，小心求证，才得出结论，并做出调整。3、不要被利益与立场所左右，要坚持就事论事。

万变世界中的不变，是能在动态中持续看清事物的本质，因为我们信仰底层逻辑。当一个人只要观点不顾立场，只为利益不管对错，甚至不顾别人死活，而我们连反对的勇气都没了，我们任由破坏这底层价值的话继续猖狂，台湾社会势必向下沦陷，台湾价值的底线也将荡然无存！

（作者为台北市出版公会理事长）