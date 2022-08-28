美国娱乐业在中国碰壁

来源：华尔街日报

作者：Erich Schwartzel，Anne Steele

负责预测全球票房收入的好莱坞电影公司高管们在中国一栏里填上了零。澳门的百家乐赌桌空无一人。歌手们在巡演时跳过上海的音乐厅。

美国的娱乐和休闲产业正面临一个令人不安的现实：中国的钱越来越难赚了。在因冠病疫情而关停后，电影、音乐会和赌场业务在全球大部分地区现已恢复。而在中国，这些业务因接触到中产阶层的渠道持续受限而受创最重。那些曾将中国视为重要增长市场的公司，曾经从100美元的音乐会门票、12美元的电影票以及5美元的赌场赌注中收获数十亿美元，如今这些收入都将不复存在。

在中国，给美国娱乐行业造成压力的因素不少，如反复的防疫封控、审查制度和政治阻力等，所有这些都降低了占用14亿中国人闲暇时间的机会。过去几个月，中国的动态清零政策导致国内数以百万计民众被禁足家中长达数周时间。中国政府称动态清零政策是拯救生命的必要举措。

“中国消费者很紧张，因此可自由支配的开支减少了，”美中贸易全国委员会(U.S.-China Business Council)会长艾伦表示。“这很大程度上与情绪有关，他们的情绪不太好。”

对好莱坞电影公司来说，在中国斩获上亿美元票房的日子一去不复返了。在2019年，截至8月中旬，有七部好莱坞进口影片在中国获得了超过1亿美元的票房收入。而今年到目前为止，这样的影片只有一部。同一段时期里，博彩中心澳门的访客骤降了逾80%。而音乐会方面，由于中国市场变数太多，很难预测，举办方不敢预订现场表演。

一名音乐行业的管理人士说：“中国市场方面，我们没有进行任何预订，因为我们不想预订完了又被取消。”

美国娱乐业进入中国市场的时间相对较短，美国电影是在20世纪90年代开始进入中国。进入本世纪后，美国公司开始进军中国的音乐会市场和澳门的博彩市场。这三个行业的扩张成为中国加入世界贸易组织时美国和中国领导人设想的全球化市场的典范，中国加入WTO让渴望扩张的西方企业有机会接触到不断壮大的中国中产阶层。

据知情人士透露，今年，中国政府已拒绝引进多部好莱坞大片，其中包括华特迪士尼公司旗下大获成功的漫威影业(Marvel Studios)最近推出的六部作品。今年唯一一部在中国市场取得可观票房的进口大片是《侏罗纪世界3》(Jurassic World Dominion)，根据票房数据，该电影在中国的票房为1.58亿美元。

对于《侏罗纪世界3》的出品方、康卡斯特旗下的NBCUniversal来说，消息有喜有忧。该公司的动画片《小黄人大眼萌：神偷奶爸前传》(Minions: The Rise of Gru)已获准在中国上映，而其兴建的北京环球度假区去年秋天开业，但今年5月因北京疫情恶化而关闭了几个星期。

据知情人士透露，康卡斯特的环球影业(Universal Pictures)以及Warner Bros. Discovery (WBD)等电影公司在批准某些电影制作时，已不再将来自中国的任何票房收入列为考虑因素。高管们表示，他们会观望一部电影是否会获批在中国上映，并将在中国的票房视为意料之外的收入。

北京24岁的顾问Lin Ziyi说，自疫情暴发以来，她每年去影院观影的次数减少，已经是屈指可数。她最近看过的影片里，只有两部是最近上映的好莱坞电影：《新蝙蝠侠》(The Batman)和《神奇动物：邓布利多之谜》(Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore)。

美中贸易全国委员会会长艾伦表示，中国的青年人失业率正在上升，民众整体上比以前更加节省。美中贸易全国委员会是无党派组织，有270多家在华经商的美国会员公司。

“我们已经习惯了在过去10年以6%或8%的速度增长的中国经济，”他说。“那些日子已经过去了。”

音乐行业高管说，过去有一段时间，西方艺人的巡演要求几乎无需经过审查就会被批准，但过去10年中国主管部门对歌词进行了越来越严格的审查，要求任何演出在举行前都要提请审批。

企业高管们说，在今年晚些时候的中国共产党第二十次全国代表大会举行之前，北京方面似乎也在削弱西方的影响力。

疫情相关的挑战可能不会永远持续，但它们正在影响当今世界上一些最受欢迎艺人的巡演计划。在疫情暴发前，2019年，后街男孩(Backstreet Boys)、肖恩·蒙德兹(Shawn Mendes)、凯茜·玛丝格蕾芙丝(Kacey Musgraves)、艾德·希兰(Ed Sheeran)和魔力红乐队(Maroon 5)等世界巨星举行全球巡演时都曾在中国站演出。

高管们称，今年尽管大型演出开始回归，但受持续的疫情限制措施影响，在亚洲的演出并不包含中国部分。

在澳门这块博彩业飞地，抗疫政策已彻底扭转疫情前的盛况。疫情暴发前，澳门赌场是众多美国博彩公司的摇钱树，有数以百万计的中国大陆游客来澳游玩。赌博在中国大陆是违法行为。

从本世纪初开始，美国的赌场巨头拉斯维加斯金沙集团、永利渡假和美高梅国际酒店集团纷纷在澳门开设了规模庞大的博彩娱乐场。2019年，澳门业务为永利渡假贡献了约70%的收入，为拉斯维加斯金沙贡献了约64%的收入。

2019年，澳门接待游客超过3900万人次，创下历史新高，博彩业收入达到约360亿美元。而去年，澳门只接待了770万游客，博彩业收入约108亿美元。

尽管如此，一些高管对于未来似乎胸有成竹。本周，美高梅中国控股有限公司表示，计划向旗下澳门赌场运营商投资约6亿美元。